Toename meldingen overlast lachgaspatronen

De gemeente plaatst daarbij echter wel een kanttekening: er is sprake van een algehele toename van het aantal meldingen van overlast in de openbare ruimte. Het is niet bekend of dat is omdat er meer overlast is, of dat er meer meldingsbereidheid is.



Dat schrijft het college van b. en w. in beantwoording van raadsvragen van Don Ceder van de ChristenUnie. Ceder diende de vragen in naar aanleiding van een opinieartikel in Het Parool over de overlast van de patronen. Hij wilde onder meer weten wat het college doet om de overlast tegen te gaan.



Voorlichting

Het college schrijft dat het kiest voor voorlichting om jongeren te bereiken over het gebruik van lachgas. Een publiekscampagne om het gerbuik van lachgas tegen te gaan, zoals Ceder voor ogen heeft, ziet het college niet zitten. 'We achten een publiekscampagne niet wenselijk omdat we jonge kinderen niet op het idee willen brengen om lachgas te gaan gebruiken.'



Om dezelfde reden ziet het college niets in het zoeken naar nieuwe methodes voor de inzameling van de patronen, die vanwege hun vorm moeilijk op te ruimen zijn door de veegwagens. 'Het inzamelen van lachgaspatronen kan de populariteit ervan doen toenemen. Het college wil ervoor waken dat lachgaspatronen een gewenst object worden dat door met name hele jonge kinderen wordt ingezameld.'



