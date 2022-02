Toen Mustapha S. vijf mensen neerstak in De Pijp was het ‘een en al chaos’ in zijn hoofd

Bij het steekincident in De Pijp overleed een persoon en raakten vier anderen gewond. Beeld ANP

Hij kan zich, naar eigen zeggen, niks meer herinneren van de gebeurtenissen van 21 mei vorig jaar. Die avond stak de 30-jarige Mustapha S. lukraak in op mensen in de Amsterdamse Pijp. Zijn slachtoffers zagen een man met grote pupillen op zich af stormen en voelden soms pas na twee steken dat hij hen te lijf ging met een mes. “Op het moment dat ik werd gestoken zag ik een soort lach op het gezicht van dader,” heeft een van hen verklaard. Een ander slachtoffer: “Het leek wel een beest.”

Mustapha S. stak op de fatale avond vijf personen neer. Een van hen, Amsterdammer Roy Titawanno, overleed aan zijn verwondingen. Een zesde slachtoffer werd wel belaagd maar niet geraakt.

“Ik heb er geen herinnering meer aan,” vertelde Mustapha S. donderdag in de rechtbank. “Het is verschrikkelijk. Ik heb iemand doodgemaakt. Mijn hart gaat uit naar de nabestaanden.”

Negen stemmen in zijn hoofd

Het ging, ten tijde van de steekpartijen, al twee maanden niet goed met Mustapha S. Hij heeft verteld dat hij negen stemmen in zijn hoofd hoorde. Die gaven hem opdrachten. Zo moest hij aanbellen bij zijn buren. “Ik was de greep op de realiteit kwijt,” aldus S. Hij kreeg medicatie en vetrok naar Egypte. Daar verbeterde zijn situatie niet. Daarop keerde hij terug naar Nederland.

Hij heeft verteld dat hij op 19 mei zijn medicijnen kwijtraakte. “Het was een en al chaos,” aldus S. Hij raakte steeds dieper in zijn psychose. Hij sliep twee nachten niet en ondernam twee zelfmoordpogingen. Op 21 mei ging hij naar zijn werk in de avondwinkel van zijn vader in de Scheldestraat. Omdat hij de verkeerde benzine had getankt gaf zijn auto er de brui aan. Daarop liep hij naar de winkel in De Pijp. Nadat hij daar was aangekomen begon de reeks steekpartijen.

Schizofrenie

Mustapha S. heeft geen strafblad. Hij is uitgebreid onderzocht en er is schizofrenie vastgesteld. Volgens zijn onderzoekers hangt het geweld samen met de psychoses waaraan hij lijdt. Om herhaling te vermijden adviseren ze TBS met dwangverpleging.

Daar is S. het niet mee eens. “Het gaat veel beter met mij. Ik zie mijzelf niet als een gevaar voor de maatschappij. Het is gebeurt uit een psychose.” Daarop vroeg de rechtbank of Mustapha S. opnieuw in een gewelddadige psychose zou kunnen raken. “Ik kan dat niet voorspellen. Ik ben geen expert.”

Slachtoffers hebben nog altijd veel last van hetgeen hen is overkomen. Een aantal van hen liep ernstige verwondingen op. Ze lazen emotionele verklaringen voor waarin ze ingingen op de angst van het moment en het blijvende lichamelijke-, en geestelijke leed dat hen is aangedaan. Een zusje van Roy Titawanno: “de dader is een zieke man en mag nooit meer vrijkomen. Wat doet de overheid voor dit soort zieke mensen? Waar waren de instanties?”

Het Openbaar Ministerie zal later donderdag de strafeis bekend maken.