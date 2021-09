Toeleven naar weekend vol protesten: ‘Hoe stiller zij blijven, hoe luider wij worden’

Demonstranten maken in Paradiso spandoeken voor de protestmars Unmute Us. Beeld ANP

De vloer van Paradiso lijkt bij binnenkomst op massagestand te staan. De basspeaker laat de pomptempel op zijn grondvesten trillen, als ware het een van de concertavonden van weleer. Bij een vluchtige scan door de zaal springt een doek met daarop de boodschap ‘Fight (peacefully) for our right to party’ meteen in het oog. Overal in de zaal wordt gewerkt aan de aankomende protesten. Aan weerszijden staan tafels geposteerd, waar groepjes, voornamelijk jonge protestanten, hun verhaal door middel van een pakkende tekst willen overbrengen.

‘Hoe stiller je blijft, hoe luider we worden’, staat op een doek waar studente Julia Schroor aan werkt. “Ze kunnen er niet meer omheen,” zegt de 22-jarige stellig. “We worden nu al anderhalf jaar niet gehoord.” Ze ziet racefestijn van vorig weekend in Zandvoort hierbij als de druppel. “We eisen gewoon rechtlijnig beleid. Waarom mogen zij wel en wij niet? Hier kunnen ze echt niet meer omheen.” Toch ontaardt haar vastberaden toon nog niet in hoopvolle gedachtes. “Er wordt ons al tijden valse hoop gegeven, dus ik heb geen verwachtingen.” Echter, ze blijft wel strijdvaardig. “Als er niks gebeurt, staan we er de week hierop gewoon weer.”

Expats krijgen voorrang

De muziek is wat zachter gezet. Ondanks de felle toon waarop de woon- en cultuurprotestanten spreken over de stand van zaken is de sfeer gemoedelijk. Het doet denken aan een verjaardagspartij waar een schilderworkshop wordt gegeven. Alleen valt er voor de genodigden momenteel weinig te vieren. “Ik ben een echte Amsterdammer, maar in tegenstelling tot andere steden, krijgen in Amsterdam de rijke expats voorrang,” verzucht een student die liever niet met zijn naam in de krant komt. “Ik moet antikraak wonen en zelfs daarvoor is nauwelijks plek.” Het is een veel gehoorde klacht deze middag.

Charlotte Rembach, werkzaam bij de marketingafdeling van Paradiso kan geen chocola maken van het huidige cultuurbeleid. “Volgens mij heeft de cultuursector ons door de lockdown heengetrokken. We hebben toch allemaal films zitten kijken en muziek zitten luisteren? Ik vind het echt een giller dat ze ons zo lang op de tweede plaats zetten,” zegt ze.

750 euro voor 27 vierkante meter

“Eigenlijk was het gewoon een spontaan idee om de ruimte hiervoor beschikbaar te stellen” vertelt hoofd Marketing van Paradiso, Jurry Oortwijn. “En het is wel logisch op zich. Sinds jaar en dag zijn we al een platform voor mensen die willen rebelleren tegen onrecht. Al sinds de hele punkscene.” Naast de strenge coronaregels voor de cultuursector, waar hij als medewerker van Paradiso veel mee te maken had, gaat ook het Woonprotest hem aan het hart. “Ik spreek veel collega’s die met de gevolgen hiervan te kampen hebben. Zelf betaalde ik jaren geleden al 750 euro voor een appartement van 27 vierkante meter. Bizar dat dit al zo lang de gang van zaken is.”