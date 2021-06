Toekomstige Sluisbuurt krijgt toch energiezuinige verwarming

Een impressie van de toekomstige Sluisbuurt. Beeld StudioSK

Het deel van de Sluisbuurt dat als eerste wordt gebouwd, bestaande uit 1700 woningen, wordt aangesloten op een WKO (warmte/koude-opslag) en een centrale warmtepomp. Deze zal de warmte uit de ondergrondse bron opkrikken naar zo’n 30 graden Celsius - warmer is niet nodig in goed geïsoleerde nieuwbouw. Daarom zien de gemeente en energiebedrijf Vattenfall er toch van af om de Sluisbuurt te verwarmen vanuit de stadsverwarming, met heet water van 70 graden.

Daar ging een verwoede strijd aan vooraf. In 2018 wilde wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) de buurt nog aansluiten op stadsverwarming, ondanks dat de gemeenteraad dat toen al achterhaald vond voor nieuwbouw. Het kwam de wethouder op kritiek te staan van haar eigen partij GroenLinks en hoogleraren, die betoogden dat Amsterdam de hoge temperaturen uit de stadsverwarming moet bewaren voor oudere buurten waar de huizen zo tochtig zijn dat een elektrische warmtepomp er geen optie is.

Rechtsgang

Milieuorganisatie Amsterdam Fossielvrij stapte zelfs naar de rechter. Die kwam tot de conclusie dat stadsverwarming bij de gemeente Amsterdam ten onrechte een streepje voor had. In de vergelijking met alternatieven mochten zonnepanelen van Amsterdam niet meetellen, waardoor stadsverwarming in de Sluisbuurt als vanzelf als duurzaamste uit de bus kwam.

Nu hebben Van Doorninck en Vattenfall zich alsnog bedacht. De gemeente spreekt van een ‘innovatief warmtesysteem’. voor de Sluisbuurt. Daarbij speelt de stadsverwarming nog wel een rol als bron van warm water uit de kraan en douche. Ook wordt de WKO desnoods bijverwarmd vanuit de stadsverwarming van Vattenfall, bijvoorbeeld tijdens een koude winter.

Vattenfall verwacht dat de warmte voor kraanwater en verwarming voor 38 procent wordt opgebracht door de warmtepomp en voor 62 procent door het warmtenet. Ten opzichte van alleen stadsverwarming zorgt dat voor een CO 2 -besparing van 21 procent. Bijkomend voordeel: ‘s zomers leveren de WKO en de warmtepomp ook koeling in de hoogbouw van de Sluisbuurt. Als dat wordt meegeteld is de CO 2 -besparing nog veel groter.

Alternatief



Volgens de gemeente heeft de verloren rechtszaak geen rol gespeeld. Waar mogelijk probeert de gemeente duurzamere verwarming naar voren te schuiven, aldus een woordvoerder. Vattenfall zegt dit nieuwe concept ook te willen toepassen in andere nieuwbouwwijken.

Amsterdam Fossielvrij reageert verheugd op de bijgestelde plannen en noemt ze een logisch gevolg van de uitspraak van de rechter. “Vattenfall moest nu ook wel komen met een alternatief,” zegt Mischa Meerburg.

Het stadsbestuur gaat binnenkort nog wel in hoger beroep bij de Raad van State tegen de door Amsterdam Fossielvrij gewonnen rechtszaak. Het stadsbestuur zegt daarbij op te komen voor het recht om als gemeente extra duurzaamheidseisen te stellen aan projectontwikkelaars die in hun woningen een alternatief willen voor een warmtenet.