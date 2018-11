Toekomst Ziekenhuis Amstelland zeker drie jaar zeker

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid garanderen de financiering van het hospitaal tot zeker 2022.



Op basis daarvan zijn nieuwe afspraken met banken gemaakt. Over drie jaar moet Amstelland daarmee weer financieel gezond zijn. Het ziekenhuis, met 255 bedden en 800 medewerkers, is daartoe al bezig met een reorganisatie.



Over de financiële toekomst van het ziekenhuis was onzekerheid ontstaan omdat het de jaarrekening over 2016 nog niet had ingeleverd. Dat zal, nu de afspraken zijn gemaakt, eind december gebeuren.



Dure inhuur

Net als de eind vorige maand failliet verklaarde MC Slotervaart en de Zuiderzeeziekenhuizen is Amstelland in financiële moeilijkheden gekomen doordat het personeelstekorten met dure inhuurmedewerkers moest opvangen.



Maar het liep vooral intern spaak, doordat er te weinig controle was op de kosten van inkoop, IT-investeringen en het aangaan van een aantal deelnemingen.



"Bij mijn aantreden vorig jaar trof ik een ziekenhuis aan dat het moeilijk had," aldus bestuursvooriztter Esther Agterdenbos. "Van meet af aan was duidelijk dat we aan de bak moesten om het tij te keren. Een reorganisatie hoorde daarbij. De eerste positieve effecten zijn inmiddels zichtbaar."