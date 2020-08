Toedracht gevonden lichaam IJburg onduidelijk: ‘Je denkt al snel aan een vermissing’

Op deze plek werd het lichaam donderdagochtend uit het water gehaald. Beeld Olaf Heyblom

Op stadsstrand IJburg werd donderdagochtend een lichaam gevonden door een zwemmer. Volgens getuigen gaat het om een meisje, of een jonge vrouw. Dit is door de politie niet bevestigd. De zwemmer zag iemand in het water liggen en wilde helpen. Toen diegene geen reactie kreeg, bleek al snel dat het ging om een overleden persoon. Omstanders hebben de overledene naar de kant gebracht.

“Ik zag dat een lijk uit het water werd gedragen en op het strand werd gelegd,” zegt een verkoper van een strandtentje. “Dat gebeurde tussen 10 en 11 uur. Strandtoezicht van de gemeente heeft daarna met doeken het lichaam afgeschermd.”

Vier uur onderzoek

Daarna arriveerde de politie die een deel van het strand afzette met lint. Een tent werd opgezet om het lichaam verder af te schermen. Zij zijn lang ter plaatse geweest voor sporenonderzoek, bevestigt een woordvoerder. “Het onderzoek loopt nog steeds.”

Volgens verschillende getuigen was de politie wel vier uur bezig. Een verkeersregelaar ter plaatste zegt ‘zeker vijftien politieagenten, twee forensische rechercheurs, zeven politieauto’s en een vrachtwagen’ te hebben gezien.

Wat zich precies heeft afgespeeld en op welke manier het slachtoffer is omgekomen, is nog onduidelijk. Volgens de verkoper van de strandtent waren om acht uur ‘s ochtends politieagenten al bezig met mensen bevragen. “Dan denk je al snel aan vermissing.” De politie kan dit niet bevestigen.

Een frietverkoper begrijpt niet hoe het lichaam daar terecht is gekomen. “Het is bijna onmogelijk om in de problemen te komen. Het water is ondiep en de boeien gaan tot aan de grond. Ik heb geruchten gehoord over een misdrijf.”

‘Eigenlijk nooit problemen’

Het strand bij IJburg is een officiële zwemlocatie van de gemeente. Boeien en ballenlijnen zorgen ervoor dat zwemmers niet te ver afdwalen en boten niet te dicht bij zwemmers komen. Strandtoezicht van de gemeente ziet toe op overlast. Zij zijn geen reddingswerkers of lifeguards.

“Over het algemeen zijn hier nooit problemen. Behalve maandag toevallig, toen een jong iemand bijna verdronk,” zegt een medewerker op het strand die verder niets kwijt wil. Maandag kwam een vijfjarige jongetje in de problemen in het water bij IJburg. Een omstander wist hem te reanimeren, nadat hij onder water was gedreven.

Strand bij IJburg. Beeld Olaf Heyblom

Van de onrust die de strandgangers donderdagochtend voelden, is in de middag weinig meer te merken. Een groepje jongens gebruikt lachgas op de parkeerplaats, mensen liggen onbekommerd met een drankje op hun handdoek of bestellen een patat met. Ook op de plek waar het lichaam uit het water werd gehaald, zijn een uur nadat de politie vertrok maar weinig mensen op de hoogte van wat zich donderdagochtend afspeelde. “Gadverdamme, dat is schrikken. Ik wist het helemaal niet,” reageert een vrouw.

Meerdere verdrinkingen in Amsterdam

Maandag werd ook al een lichaam aangetroffen in het water van Amsterdam. Het lichaam van een 19-jarige Duitse toerist werd toen door de politie aangetroffen in het water bij Park Somerlust. De jongen is vermoedelijk verdronken tijdens het zwemmen.

Een week daarvoor werd een jongetje gered van verdrinking in de Sloterplas. Hij werd levenloos uit het water gehaald en is op het strand gereanimeerd, waarna hij per ambulance werd afgevoerd.

Het is niet voor het eerst dat een persoon is verdronken in het water bij IJburg. In 2013 verdronk de 5-jarige Jaïro bij het surfstrandje. Hij droeg geen zwembandjes en verdronk twintig meter van het strand.

Heeft u meer informatie over het incident bij IJburg? Reageer dan via de tiplijn van Het Parool