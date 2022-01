Toch windturbines van 200 meter hoog bij de stad? Initiatiefnemers laten ze alvast doorrekenen

Voor het hoogste punt van de windmolen geldt de stand waarbij een van de wieken omhoog wijst. Beeld Getty Images/iStockphoto

De windturbines met een tiphoogte van 200 meter duiken op in de uitgangspunten voor de milieueffectrapportage die de initiatiefnemers moeten laten maken. Bij het doorrekenen van de effecten op de omgeving willen zij dus ook kijken wat extra hoge windmolens betekenen bij de Noorder IJplas en bedrijventerrein Cornelis Douwes.

De initiatiefnemers, vijf energiecoöperaties van Amsterdammers die hun eigen groene stroom willen opwekken, willen de milieueffecten van verschillende aantallen, locaties én hoogtes onderling kunnen vergelijken. Dan zou kunnen blijken dat de energieopbrengst van vijf windturbines van 150 meter hoog ook kan worden behaald met drie windturbines van 200 meter, schrijven ze.

Hypothetische variant

Volgens Tineke de Vries van de in Amsterdam Wind verenigde energiecoöperaties gaat het bij de hogere windturbines om een hypothetische variant. “Het is geen plan,” zegt zij. “We willen het doorrekenen om goed inzicht te krijgen: wat betekent het nou?” De initiatiefnemers zijn altijd uitgegaan van windturbines van 150 meter. “Voor ons is het onderzoek puur om de effecten te vergelijken.”

Voordat een keuze wordt gemaakt voor aantallen, locaties en de hoogte, zullen de energiecoöperaties dat eerst bespreken met de omwonenden in het daarvoor opgerichte ‘omgevingsberaad’.

Hoe dan ook moet de impact op de omgeving door bijvoorbeeld geluidsoverlast of ‘slagschaduw’ binnen de normen blijven, wat langs de randen van Amsterdam met hogere windturbines een extra moeilijke puzzel oplevert. Om geluidsoverlast te voorkomen eisen andere landen dat hogere windmolens verder weg van woningen staan. In Nederland is nog geen afstandsnorm, al heeft het nieuwe kabinet die wel aangekondigd in het regeerakkoord.

Verder zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vanwege de aanvliegroutes naar Schiphol een ontheffing moeten geven voor windturbines hoger dan 150 meter. Zo’n ontheffing is nog niet aangevraagd, zegt De Vries. Wel lijkt het erop dat dergelijke ontheffingen de laatste tijd vaker worden gegeven, maar ILT kon daar woensdag geen uitsluitsel over geven. Daarna moet de gemeente er nog mee instemmen.

Onaangenaam verrast

Schattingen in opdracht van de gemeente Amsterdam gingen er tot dusver van uit dat windturbines van 200 meter hoog binnen de gemeentegrenzen alleen mogelijk zijn op het IJmeer. Daarom reageren tegenstanders van de Amsterdamse windenergieplannen nu onaangenaam verrast.

Peter Verbeek van de woonbootbewoners aan de Noorder IJplas: “Hoe hoger je komt, hoe meer impact op de omgeving.” Eerder wekte het al zijn ergernis dat de provincie windmolens toch mogelijk maakte binnen 600 meter van woningen en dat ze toch werden toegestaan in het beschermde groen bij de plas. “Wij worden er steeds mee geconfronteerd dat wet- en regelgeving worden omzeild voor windturbines.”

Ook Joost de Groot van actiegroep Windalarm vreest voor meer gezondheidsproblemen in woonwijken als de windturbines hoger en dus krachtiger worden. Hij ziet ook een mogelijk voordeel voor bewoond gebied: “Als in de haven hogere windturbines mogelijk worden, kunnen we de ambities van de wethouder misschien dáár realiseren.”

Toch is het in delen van de haven maar zeer de vraag of hogere windturbines mogelijk zijn. Daar moet om te beginnen rekening worden gehouden met de helihaven van de traumahelikopter. Dat obstakel wordt nog maar eens aangestipt in een recent rapport in opdracht van de RES, het overheidsprogramma waarin per regio wordt gezocht naar locaties voor duurzame energie. In het rapport van de luchtvaartconsultants van To70 wordt nagegaan of de aanvliegroutes naar Schiphol een beletsel zijn voor hogere windturbines.

Uit het rapport blijkt overigens meteen dat in grote delen van Amsterdam wél windturbines hoger dan 150 meter voor mogelijk worden gehouden. Volgens het rapport is er behalve bij de Noorder IJplas ook langs de A2 bij de Ouderkerkerplas, in het oostelijke deel van de haven, een deel van de Diemerscheg en het zuidelijke deel van de Gaasperplas een ‘goede kans’ voor windturbines tot 213 meter hoog. Dat geldt dan weer niet voor het westelijke deel van de haven en langs de Ring-A10 in Noord.

Dinsdagavond deden opnieuw tientallen insprekers hun beklag bij de gemeenteraad over de plannen van het stadsbestuur om zo’n 17 nieuwe windmolens te bouwen. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) laste vorig jaar een ‘reflectiefase’ van een half jaar in om met de tegenstanders in gesprek te gaan. Gerustgesteld zijn die allerminst, zo blijkt.

Na uitvoerige gesprekken met de tegenstanders zou de gemeente een ‘afwegingskader’ opstellen om plannen voor windmolens te beoordelen. Daar is volgens de tegenstanders weinig van terechtgekomen. Later deze maand moet blijken of de gemeenteraad gevoelig is voor de kritiek op de windmolenplannen. Vorig jaar kregen de tegenstanders alleen steun van oppositiepartijen.