Toch weer onzekerheid over start Noord/Zuidlijn

Deskundigen hebben de gemeente in een onafhankelijk onderzoek begin dit jaar geadviseerd pas eind deze maand vast te stellen of de geplande startdatum haalbaar is.



Volgens hen moet er nog veel gebeuren voordat de nieuwe metrolijn Amsterdam-Noord met de Zuidas kan verbinden. Het Projectcommissariaat Noord/Zuidlijn, een andere groep toezichthouders onder leiding van oud-minister Cees Veerman, gelooft overigens wel dat de metro kan gaan rijden op 22 juli 2018.



Onvoldoende afgestemd

De onderzoekers concluderen dat de betrokken organisaties onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en de "strakke eenduidige sturing en het toezien op naleving van afspraken gemaakt vanuit het gemeenschappelijk belang ontbreekt."



De gemeente erkent dat er verschillen zijn van inzicht en zegt er alles aan te doen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zo is de afstemming tussen de betrokken partijen sterk geïntensiveerd, staat in een reactie.



Ook ligt er nu een voorstel over het aanpassen van de dienstregeling, een van de zorgpunten. Aanvankelijk was het de bedoeling in de spits twaalf keer per uur te rijden, maar dat moet naar tien keer per uur gedurende de hele dag.



Veiligheidsprincipe

Hierbij speelt onder meer het veiligheidsprincipe mee dat een metrostel bij een calamiteit altijd op een station moet kunnen stoppen. De ambitie is de frequentie op te voeren naar twaalf, maar volgens vervoersbedrijf GVB is dit voorlopig voldoende voor het aantal verwachte reizigers.



Verder is er nog werk aan de winkel bij het verstrekken van zogenoemde realtime-reisinformatie. Door technische problemen lukt dit nog niet in alle gevallen, bijvoorbeeld bij verstoringen.



