Toch vergunning voor Het Amsterdams Verbond

Eerder weigerde het stadsdeel een vergunning te geven omdat het locatieprofiel van de festivallocatie, Tuinen van West, niet overeenkwam met het festivalprogramma.



Op aandringen van burgemeester Femke Halsema ging het stadsdeel in gesprek met de organisatoren van het festival. Daaruit vloeide een aangepaste programmering waarmee het festival voldoet aan alle gestelde eisen van het stadsdeel.



Voor het stadsdeel was het belangrijk dat dancemuziek in de programmering alleen een ondergeschikte rol mag spelen. Daarom is de randprogrammering van het festival uitgebreid: meer foodtrucks en culturele acts, zoals een tent waar beginnende cabaretiers optreden.



Volume teruggeschroefd

Om de dancemuziek in te perken zijn geen acts geschrapt. De artiesten die zijn geboekt, blijven staan. Wel zullen sommige acts korter worden en gaat een aantal stages pas later open. Hier en daar wordt het volume teruggeschroefd om omwonenden te ontzien.



Oprichter Philippe Hes: "De basis van het festival blijft hetzelfde. Ook vorig jaar was er ruimschoots aandacht voor cultuur: denk aan kunstpartijen die tentoonstellingen hielden of poëzievoordrachten."



Hes is ontzettend blij en opgelucht dat de gemeente het initiatief heeft genomen om samen tot een oplossing te komen. "Wij zijn blij, de stad is blij. Het festival door laten gaan met een aangepaste programmering is de beste oplossing voor iedereen. Niemand was er gelukkig van geworden om dit in de rechtszaal uit te vechten."



De gemeente gaat op 5 mei inspecteurs en handhavers naar het festival sturen om te controleren of de organisatie zich aan de afspraken in de vergunning houdt.