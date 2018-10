Toch uitstel voor inperking expatregeling

Dat betekent dat de huidige regeling, waarbij buitenlandse werknemers over dertig procent van hun jaarinkomen geen belasting hoeven te betalen gedurende acht tot tien jaar, langer in zijn huidige vorm blijft bestaan.



Aanvankelijk zou de duur van die regeling volgend jaar worden teruggebracht naar vijf jaar. Veel expats zouden dan ineens 500 tot 1000 euro per maand aan inkomsten verliezen, terwijl ze hun financiële planning hadden gebaseerd op de voordelige regeling. De maatregelen worden nu twee jaar uitgesteld.



Landelijk maken zeker 60.000 mensen gebruik van de regeling. Daarvan woont tweederde in de regio Amsterdam.



Vestigingsklimaat

De 'expat ruling' is in het leven geroepen omdat expats wel meebetalen aan collectieve pensioenregelingen en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, maar daar meestal geen gebruik van maken omdat ze ooit weer zullen vertrekken.



Bovendien zorgt het voordeeltje voor een goed vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. In omliggende landen met uitzondering van Duitsland gelden vergelijkbare regelingen, meestal beperkt tot vijf jaar.



Doordat de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat, heeft het kabinet nu ruimte om het vrijgekomen geld onder andere te investeren in de overgangsregeling.



Winstbelasting verder omlaag

Het kabinet heeft ook besloten om voor alle bedrijven, van klein tot groot, de winstbelasting de komende jaren nog verder omlaag te trekken.



Er lagen al plannen om de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te verlagen van 25 naar 22,25 procent en die voor het midden- en kleinbedrijf van 20 naar 16 procent.



In de nieuwe plannen die staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft ontvouwd, komen de tarieven in 2012 uit op respectievelijk 20,5 en 15 procent.



Grote bedrijven

Grote bedrijven moeten wel wat langer wachten op verlaging van de winstbelasting. De eerste stap die voor volgend jaar gepland stond, gaat niet door. Maar in de twee jaar daarna daalt de belasting op bedrijfswinsten boven de 200.000 euro dus wel een stuk sneller dan voorzien.



Om het ondernemersklimaat verder te verbeteren wordt vanaf 2021 structureel 200 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen.