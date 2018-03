Toch twijfel over bouw hoofdkantoor EMA

Alleen aannemer Dura Vermeer is bereid na te denken over de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Europees Medicijnagentschap (EMA) op de Zuidas. De andere kandidaat, Züblin, blijkt op 3 februari te zijn afgehaakt bij de aanbestedingsprocedure, omdat de deadline van 15 november 2019 te knellend was.



Manager Theo Broere van Züblin Nederland: "Wij hebben ons teruggetrokken vanwege een combinatie van factoren, waaronder tijd. Ook de verantwoordelijkheden binnen het contract waren voor Züblin onacceptabel." Daarmee doelt Broere op de boete die mogelijk volgt op het overschrijden van de deadline.



Niet gemeld

Het ministerie van Volksgezondheid is in­gelicht over het terugtrekken van Züblin, meldt de zegsman van het Rijksvastgoedbedrijf. Minister Hugo de Jonge heeft dat niet gemeld aan het EMA zelf.



Ook verstrekte De Jonge die informatie niet aan een gezelschap van twaalf Europarlementariërs die vorige week onder voorzitterschap van de Italiaan Giovanni La Via op een factfindingmissie waren in Amsterdam. De parlementariërs wilden zekerheid over de haalbaarheid van het project.



La Via zegt ontsteld te zijn dat het terugtrekken van Züblin hem niet is medegedeeld. "We hebben twee uur met de minister en andere betrokkenen gesproken en gevraagd naar de aanbestedingsprocedure. We hoorden dat er twee bedrijven voor de opdracht in de race waren en dat er geen probleem was met de deadline. Dat een van die twee zich al begin februari had teruggetrokken, is belangrijke informatie. Het is een slecht signaal van Nederland."



'Continuïteit in gevaar'

La Via wijst erop dat de continuïteit van de werkzaamheden van het EMA - medicijnen goedkeuren voor een Europese markt van 500 miljoen mensen - in gevaar komt als het nieuwe hoofdkantoor niet op tijd af is. In Italië wordt Milaan nog altijd gezien als vestigingsstad voor het medicijnagentschap, omdat het nieuwbouwproject in Amsterdam mogelijk onhaalbaar is.