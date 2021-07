Toch subsidie van gemeente voor Vondelpark Openluchttheater

Het Vondelpark Openluchttheater Beeld -

In september vorig jaar werd bekendgemaakt dat het openluchttheater in het Vondelpark niet meer in aanmerking komt voor een structurele subsidie. Het theater ontving toen wel een positief advies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de meerjarige subsidie 2021-2024, maar kreeg het niet omdat er niet genoeg geld was.

Dat stuitte op veel onbegrip en er werd een petitie opgezet, die ruim 2000 keer werd ondertekend. Hoewel structurele subsidie voor de komende vier jaar uitblijft, heeft de gemeente nu alsnog besloten het theater een jaar te blijven steunen.

‘Jullie massale steun, hartenkreten, en hartverwarmende pleidooien, hebben bijgedragen aan de wending van de gemeente Amsterdam om ons dit jaar alsnog te ondersteunen met een beperkte financiële bijdrage,’ laat het theater weten in een bericht. ‘Dit betekent niet dat we er al zijn, maar wel dat we weer kunnen ademhalen. De strijd is nog niet gestreden, we houden vol, met hulp van jullie en al onze trouwe bezoekers, loyale artiesten en toegewijde vrijwilligers.’

Deze zomer zullen onder andere Trijntje Oosterhuis, Peter Pannekoek en Sarah Jane optreden in het theater.