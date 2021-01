Toch plaatsing Stolpersteine in Amstelveen

Drie Stolpersteine worden geplaatst. Beeld AFP

Door nieuwe invalshoeken en gesprekken met diverse bewoners en organisaties, ook uit de Joodse gemeenschap, heeft burgemeester Tjalko Poppens toch besloten om de aanvragen voor de Stolpersteine, in het Nederlands ook wel ‘struikelstenen’ genoemd, in behandeling te nemen.

Aanleiding was de aanvraag van Ronald Vecht die voor de 90-jarige Fred Ashner, overlever van de Holocaust en inmiddels woonachtig in de Verenigde Staten, als representant optrad. Ashner wilde zijn omgekomen ouders en oma herinneren voor het voormalig ouderlijk huis aan de Margriete van Clevelaan 12 in Amstelveen.

Burgemeester Poppens werkte de afgelopen weken niet mee in die aanvraag. Hij wees op de aanwezigheid van een gezamenlijk monument voor alle slachtoffers van het geweld in de Tweede Wereldoorlog. Stenen voor individuele slachtoffers zou voor onderscheid zorgen. Daar kwam hij maandag op terug.

‘Deze gezamenlijke manier van herdenken blijft ongewijzigd,’ schrijft de gemeente in het persbericht. ‘Maar naast deze collectieve manier van herdenken wil de gemeente ruimte bieden aan individuele vormen van herdenken met Stolpersteine in de openbare ruimte.’

Vecht reageerde verheugd op het nieuws. “Ik ben vooral heel blij voor meneer Ashner. Dit is heel belangrijk voor hem.”

Daarnaast prijst Vecht de burgemeester om zijn besluit te herzien. “Dat is heel sterk van hem. Het is heel fijn dat de gemeente overstag is gegaan.”