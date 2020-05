Toch op bezoek in het verpleeghuis, dankzij de ‘babbelbox’

Danny Linden en haar ex-vriend Roberto Schumann op bezoek bij haar vader in de ‘babbel­box’ van Vondelstede. Beeld Jakob Van Vliet

Zijn pretogen beginnen nog meer te stralen als de 86-jarige Bill Linden met rolstoel en al door een medewerker van zorginstelling Vondelstede door de bewonersdeur de container wordt binnengereden. Dochter Danny zit al te wachten: ze lacht bij het weerzien met haar vader. “Hoe gaat het met je papa?” Linden grijnst van oor tot oor. “Wat is het fijn je weer te zien.”

Het is de tweede keer dat ze elkaar zien sinds verpleeghuizen op 20 maart de deuren sloten voor bezoek. Vorige week was de eerste keer, toen ze als een van de eersten gebruik konden maken van de container die tegen de pui van zorg- en verpleeginstelling in de Anna van den Vondelstraat in West staat opgesteld.

Tussen Linden aan de ene kant en zijn dochter en haar ex-vriend Roberto Schumann aan de andere zit glas, elkaar aanraken is er dus niet bij. Het virus, dat onder kwetsbare ouderen zoveel slachtoffers maakt, blijft zo ver van Linden vandaan. “Dit is ideaal,” zegt hij.

“Niet helemaal,” zegt zijn dochter, “maar het is voor ons een heel mooie oplossing.”

Er is veel over gezegd en geschreven: het bezoekverbod in de zorg- en verpleeghuizen dat werd ingevoerd om het coronavirus in te dammen. Veel bewoners vereenzamen erdoor, ondanks de goede zorg van personeel. Om bezoek toch mogelijk te maken, is deze container geplaatst. Ze noemen het de babbelbox, container is zo’n ongezellig woord.

Best gezellig

Het is een uitkomst, zegt Danny Linden voordat ze haar vader bezoekt. “Roberto en ik gaan normaal vaak afzonderlijk van elkaar langs bij mijn vader en mijn moeder, die met dementie kampt en op een andere afdeling zit. Dat kon niet meer. Maar we missen allemaal het dagelijks contact wel. Dat we elkaar op deze manier kunnen zien, is dus een uitkomst.”

De eerste keer moest zij zichzelf er wel een beetje toe dwingen. “Ik dacht: hoe ga ik met mijn vader om als we daar echt zitten? En toen ik aankwam, vond ik het ook heel onprettig. Ze noemen het een babbelbox, maar van buiten lijkt het meer op de bezoekafdeling van een gevangenis. Gelukkig is het binnen best gezellig.”

Achter de bezoekersdeur blijken 3D-schilderijtjes, een huiselijk tafeltje en rode gordijnen de boel een wat warmere uitstraling te geven. ­Bewoner en bezoek kunnen met elkaar praten via een intercom, wat voor Linden nét niet goed genoeg werkt. Hij is desalniettemin op zijn gemak hier, zegt hij tegen zijn dochter. “Ik vind dit een openbaring.”

Sam Jutten van Amsta is coördinator van deze babbelbox. “We zijn nu een week bezig en het loopt prima. Iedere bewoner mag één keer per week bezoek ontvangen op deze manier, de eerste week zaten we vol. We zien nu dat er een beetje ruimte komt. Niet iedereen vindt het wat. Sommige mensen proberen het en voelen zich dan toch prettiger bij beeldbellen. Dat is ook prima, het geeft bovendien ruimte in de planning zodat mensen elkaar misschien wel vaker kunnen zien.”

Opvang mee

Zelfs voor haar moeder werkte deze manier goed, zegt Danny Linden. “Zij heeft alzheimer, wat het soms lastiger maakt. Toen we haar vorige week ontmoetten in de babbelbox was er ook een medewerker aan haar kant van de ruimte, zodat die bijvoorbeeld een knuffel kon geven als ze emotioneel zou worden. Toen we elkaar spraken, merkte ik aan het eind van het gesprek dat ze me echt even herkende. Dat was heel fijn voor ons allebei.”