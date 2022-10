Toch nog een spoor van de mysterieuze glimworm in het Vliegenbos: ‘Er moeten er gewoon meer zijn’

De glimworm gedijt goed in de duisternis. Beeld Shutterstock / Igor Krasilov

Volwassen glimwormen hebben ze, anders dan vorig jaar, niet aangetroffen. Wel werden in het bos in Amsterdam-Noord tot twee keer toe larven van de glimworm gevonden. “Het goede nieuws is dat ze er nog zijn,” zegt Marjolijn van Heemstra, één van de natuurliefhebbers en tevens stadsdichter.

Tegelijk roept het bij haar zorgen op dat alleen larven zijn gevonden en geen volwassen exemplaren. De larven lieten zich alleen zien na hevige regenbuien, bij weinig maanlicht en veel bewolking waardoor het bos extra donker was.

Het was heel droog deze zomer, te droog misschien? Van Heemstra is niet heel optimistisch. “Was het de last larf standing?”

Lichtvervuiling

Na eerdere expedities deze zomer was er geen spoor van de glimmende kevertjes, die in eerdere jaren veel minder diep in het Vliegenbos werden aangetroffen. Het bos is misschien wel de donkerste plek van Amsterdam met vooralsnog weinig lantaarnpalen, waardoor het voor mogelijk werd gehouden dat dit bijzondere natuurfenomeen naar de stad was gekomen.

Het Vliegenbos is de laatste jaren minder donker geworden, zegt Van Heemstra, die veel onderzoek heeft gedaan naar lichtvervuiling en het belang van duisternis voor mens en natuur. Daar wordt zaterdag ook bij stilgestaan tijdens de Nacht van de Nacht. “De glimworm is een soort die veel baat heeft bij duisternis, maar in het Vliegenbos zijn bomen gekapt en omgewaaid en het Vox College heeft vreselijke lampen aangezet.”

Rode lampenkappen

Woensdagavond presenteert Van Heemstra de bevindingen in Tolhuistuin bij Warming Up, een festival op het snijvlak van cultuur en bezorgdheid over klimaatverandering. Daar vertrekt later op de avond ook een expeditie die in het Vliegenbos op zoek gaat naar vleermuizen, en ook tot doel heeft verlichting te verduisteren met rode lampenkappen.

Dat dit jaar alleen larven zijn gevonden, roept nog veel vragen op. Die hoopt Van Heemstra vanaf eind mei te beantwoorden met nieuwe expedities, waarbij alle Amsterdammers kunnen helpen. Zo zijn er al bodemmonsters genomen om te bekijken of de ondergrond in het Vliegenbos wellicht gunstig is voor de glimwormen. “We blijven verder zoeken,” zegt Van Heemstra. Ze zou ook graag expedities opzetten in andere groengebieden rond Amsterdam om glimwormen te zoeken. “Er moeten er gewoon meer zijn.”