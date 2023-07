Toch minder nieuwe vuilniswagens op diesel voor de gemeente na commotie in de raad

Beeld ANP / Ramon van Flymen

Dat is de uitkomst van een ‘heroverweging’ van de aanbesteding voor vuilniswagens, schrijven de wethouders Zita Pels (Afval) en Hester van Buren (Bedrijfsvoering) in een brief aan de gemeenteraad. Bij nader inzien en ‘door elk puzzelstukje om te keren’ blijken niet 37 maar 27 nieuwe voertuigen op diesel nodig.

Vorige maand ontstond grote verontwaardiging over de keuze voor nieuwe vuilniswagens op diesel. De gemeente koos voor biodiesel ondanks het feit dat het gebied binnen de Ring-A10 vanaf 2025 een uitstootvrije zone is. Door net voor 2025 hagelnieuwe dieselvoertuigen aan te schaffen, kan de gemeente een beroep doen op een uitzondering.

Daarmee geeft de gemeente niet het goede voorbeeld, volgens verschillende partijen in de gemeenteraad en het bedrijfsleven, dat geacht wordt om wél te investeren in elektrisch transport. De vuilniswagens gaan bovendien gepaard met hoge afschrijvingen omdat de dieselvoertuigen vanaf 2030 de milieuzone binnen de Ring-A10 niet meer in mogen.

Vuilniswagens huren

De wethouders houden vol dat het door het overvolle elektriciteitsnet niet mogelijk is om snel over te gaan op elektrische vuilniswagens. Toch lijkt het ze nu mogelijk om tien dieselvoertuigen minder aan te schaffen. Eerder werd gevreesd dat de vuilnisophaal in gevaar zou komen omdat al lang en breed afgeschreven vuilniswagens dan langer in bedrijf moeten worden gehouden.

Met tien ‘kraakperswagens’ durven de wethouder dat nu toch aan, ook al omdat desnoods extra wagens kunnen worden gehuurd. In dat geval lopen de kosten hoger op, maar financieel staat daar tegenover dat minder vuilniswagens binnen vijf jaar worden afgeschreven.

De wethouder schrijven verder dat ze het betreuren dat de gemeenteraad niet goed op de hoogte is gehouden. Begin dit jaar had wethouder Pels beloofd de gemeenteraad te informeren als de ambitie om vanaf 2025 uitstootvrij te rijden binnen de Ring-A10 in gevaar zou komen.

Uit de brief blijkt verder dat van de 135 vuilniswagens die Amsterdam nodig heeft in het gebied binnen de Ring-A10 er 35 elektrisch zullen zijn vanaf het begin van 2026. Voor de rest van de benodigde capaciteit kan de gemeente teruggrijpen op de uitzondering die is geschapen voor dieselvoertuigen die in 2025 niet ouder zijn dan vijf jaar.