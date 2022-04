Toch megabios in Amstelveen ondanks golf aan nieuwe zalen in de regio

Impressie van de nieuwe Pathébioscoop in Amstelveen. Beeld Pathé

Pathé is al jaren bezig met een vestiging in Amstelveen, daarbij gesteund door het gemeentebestuur. Een plan om de megabioscoop in de bestaande vestiging van de Amstelveense bibliotheek te bouwen, struikelde over bezwaren van de de oorspronkelijke architect. Vervolgens maakte Pathé vanwege de coronacrisis pas op de plaats.

Volgens Pathé is er best markt voor nog een bioscoop met zeven zalen in groot-Amsterdam – ondanks de twintig bioscopen en filmhuizen met in totaal 96 zalen en 12.700 stoelen die de regio al kent.

De nieuwe bioscoop maakt deel uit van een golf bioscoopplannen. Zo komt er aan de Zuidas – tot verbazing van Amstelveen – nog een bioscoop met negen zalen waarin naar verluidt exploitant Vue neerstrijkt. Vorig jaar ging op de campus van de Vrije Universiteit al filmhuis Rialto open. In Nieuw-West komt bovendien een bioscoopcomplex met vijf zalen en in de Houthavens eentje van Vue met twaalf zalen. Vorig jaar opende daarnaast in Amsterdam-Noord al een megaplex van het voormalige Euroscoop, dat door Pathé is overgenomen.

Pathétopman Jacques Hoendervangers zei vorig jaar in het Parool dat er ruimte genoeg is voor nieuwe bioscopen, maar wel te verwachten dat er ‘enige kannibalisatie’ met bestaande bevestigingen zal optreden.

Kanon afschieten

Volgens het Amstelveense gemeentebestuur is er desondanks voldoende animo voor een nieuw bioscoopcomplex. “De zuidkant van de Amsterdamse regio krijgt er veel woningen en veel nieuwe inwoners bij,” zegt wethouder Herbert Raat (Stadshart, cultuur). “En Stadshart Amstelveen heeft deze bioscoop heel hard nodig. Het is een fantastisch winkelcentrum maar dat heeft ook onderhoud nodig. Het moet ook na zes uur aantrekkelijk blijven. Je kunt er nu een kanon afschieten.”

De gemeente Amstelveen hoopt dat nieuwkomer Pathé andere eigenaren in het gebied tot investeren aanzet. Zo heeft de grootste eigenaar van winkelcentrum Stadshart, Unibail-Rodamco, al jaren miljoenenplannen voor renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum, maar komen die niet van de grond. Raat: “Ze zijn zeker bereid om stappen te maken. Deze ontwikkeling zal een extra prikkel zijn.”

Bouwput

Het nieuwe bioscoopcomplex komt, op poten, achter Schouwburg Amstelveen. De bioscoop krijgt een toegang aan het Stadsplein. Voor de nieuwe plek moet wel een deel van het busstation en een parkeergarage worden aangepast. Amstelveen betaalt niet mee aan de nieuwe bioscoop maar draait wel op voor de kosten van aanpassingen van infrastructuur, verbouwing van de Cultuurstrip en aanpassingen aan het Stadsplein. Raat: “Dit is een gigantische operatie. Het moet allemaal ingevlochten worden.”

De bouw start pas in 2025, mede omdat er momenteel wordt gewerkt aan de uitbreiding van de nabijgelegen snelweg A9. “We zitten in een ontzettende bouwput,” zegt Raat. “Dit tempo sluit aan op de oplevering van de nieuwe snelweg. Het is heel ingewikkeld om dit op deze volle plek in te passen.”