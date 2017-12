Toch meer parkeervergunningen ondernemers Noord

In plaats van een parkeervergunning per tien medewerkers krijgen ondernemers nu een vergunning per vijf mensen die ze in dienst hebben.



Ondernemers waren in protest gekomen tegen het eerdere voorstel van de gemeente omdat zij vreesden in de financiële problemen te komen. In juli 2018 wordt betaald parkeren in grote delen van het stadsdeel ingevoerd. Ondernemers vonden de plotselinge toename aan kosten te groot.



"Het gaat ons zeker 16.000 euro kosten," zei een van de ondernemers eerder hierover tegen Het Parool, "dat is best veel voor een jong bedrijf." Andere ondernemers vreesden dat de bereikbaarheid in het geding kwam en voelde zich door de kosten uit de stad gejaagd.



De bezwaren zijn door de gemeenteraad gehoord. Een motie van PvdA, D66, VVD en CDA voor versoepeling van de parkeernorm is donderdagavond aangenomen.