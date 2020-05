Toch maar vast een mondkapje: ‘Hopelijk inspireer ik anderen ermee’

Beeld Lin Woldendorp

Federica Sinisi (26) werkt fulltime in een kledingwinkel in de Kalverstraat

“Ik draag alleen een mondkapje omdat het moet van mijn werk. Ze willen het risico dat collega’s elkaar en klanten besmetten op deze manier minimaliseren. Persoonlijk brengt het me vooral veel ongemak. Mijn kin zit erdoor onder de puistjes, het is toch een synthetische stof waarmee ik zeker vijf tot zeven uur per dag mijn kin, neus en mond bedek. Ik schaam me er niet voor, maar ik heb ook geen keuze. Het zijn nu eenmaal de regels van mijn werk en zijn faciliteren me er ook in. Na het werk gooi ik het mondkapje weg en draag ik er geen. Ik vind het maar onhandig en vraag me ook af hoe effectief het nu eigenlijk is.”

Beeld Lin Woldendorp

Jochem van den Barg (20), student aan de Herman Brood Academie

“Mijn moeder is chronisch ziek. Ik wil voorkomen dat zij besmet raakt. Al had ik deze mondkapjes al gekocht vóór de coronauitbraak. Ik zag ze een keer online en dacht: hé, dat is hip. Toen heb ik een voorraad zwarte mondkapjes aangeschaft. Die komen nu wel goed van pas. Het is wel mooi, maar ook benauwend. Hij zakt ook de hele tijd af. Dan trek ik het kapje weer op met mijn handen. Ik weet niet of dat nu zo slim is. En in de Kalverstraat lopen er nog steeds allemaal mensen tegen je aan. Dus dan heb je wel een mondkapje op, maar niet die 1,5 meter afstand. Al weet ik sowieso niet of het wel echt helpt, zo’n mondkapje. Dat heb ik wel opgezocht, maar ik weet het niet zeker.”

Beeld Lin Woldendorp

Pierre Mear (29), programmeur

“Ik denk dat als iedereen een masker draagt, het virus zich minder snel verspreidt. Daarom ben ik er een gaan dragen. Je ziet mensen ook langer kijken naar anderen met een masker. Ja, ook naar mij. Hopelijk inspireer ik anderen ermee. Dat iedereen die me ziet en nog aan het twijfelen is, denkt: ik ga er voortaan ook een dragen, ook al is het niet verplicht. Het hoeft ook helemaal niet duur te zijn. Deze heb ik gewoon zelf gemaakt. Ik heb er vier gemaakt van hetzelfde stuk stof. Na een dag dragen gaat er een in de was en pak ik een nieuwe. Zo’n mondkapje is wel een extra toevoeging voor mijn outfit, maar niet mijn reden om het te dragen. Dat doe ik echt vanwege het virus.”

Beeld Lin Woldendorp

Philipp Eberhardt (39), ondernemer

“In Duitsland, waar ik vandaan kom, is het al verplicht om je mond en neus te bedekken in winkels en in het openbaar vervoer. Hier heb ik het op eigen initiatief gedaan, omdat ik mezelf wil beschermen tegen het coronavirus. Op YouTube heb ik opgezocht hoe ik er ze kon maken van sokken. Je moet de bovenkant en onderkant afknippen en vervolgens kan je het stuk waar normaal je hiel zou zitten voor je mond plaatsen. Je knipt aan de zijkanten de gaten voor je oren en je bent klaar. Dus nu zijn een paar van mijn sokken verknipt tot mondkapje. Soms schuurt het wel tegen je huid aan, maar verder is het niet ongemakkelijk om te dragen. Je weet waarvoor je het doet en volgens mij begrijpt iedereen die een mondkapje draagt elkaar. Als je elkaar ziet lopen, geeft dat een soort saamhorigheidsgevoel.”

Beeld Lin Woldendorp

Ennio Ciccarelli (76) werkt sporadisch in een restaurant in de bediening of als gastheer

“Deze heb ik gekocht bij de apotheek voor vijftien euro. Dat is prijzig, maar je wil anderen en jezelf wel goed beschermen. Ik draag het als ik aan het werk ben, buiten, in het ov, maar niet thuis. Dan gaat mijn mondkapje af en maak ik het schoon. Dat doe ik in een pan met lauwwarm water en een beetje alcohol om te desinfecteren. Als hij opgedroogd is, draag ik hem opnieuw. Het is wel benauwd, zo’n kapje, soms zet ik hem tussendoor even op mijn voorhoofd. Dat is nog altijd beter dan helemaal geen mondkapje dragen. Iedereen mag natuurlijk zijn eigen keuze maken en zolang het niet verplicht is, kan je niemand erop aanspreken. Maar ik ben al op leeftijd, dus ik moet oppassen.”

Beeld Lin Woldendorp

Isis Polak (18), student aan de Hogeschool van Amsterdam

“Dit zwarte model vind ik wel mooi en ik heb ook wel het gevoel dat het helpt. Thuisblijven kan ook, maar ik wilde even naar de stad om voor nieuwe Nikes te kijken. Mensen kijken wel meer naar me, voor mijn gevoel. Het valt op, want maar weinig mensen dragen een zwart mondkapje. Mijn vriend had ze een paar maanden geleden al online gekocht. Dus we hebben nu een voorraad niet-medische mondkapjes. Het dragen ervan is niet altijd makkelijk. Hij zakt vaak af en als je dan net niets hebt aangeraakt is dat niet zo handig. Voor de rest zijn er niet veel nadelen. Ja, je moet ze best snel weggooien. Alleen vandaag heb ik er maar één meegenomen. Die draag ik dan wel gewoon de hele dag.”