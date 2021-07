Toch maar de kroeg dicht, want ook het personeel raakt besmet: ‘Hoe redden we dit?’

Terrasgangers op het Leidseplein. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Wie vrijdagavond langs bar en restaurant Louie Louie in Oost fietste zag geen vol terras, maar opgestapelde stoelen en ook bij Karavaan in West en Bar Botanique in Oost kun je even niet terecht. Door het oplopende aantal coronabesmettingen onder het personeel en de quarantaineperiode, zijn er niet genoeg mensen die de zaak draaiende kunnen houden, zegt mede-eigenaar Riad Farhat. Daarnaast is de veiligheid niet goed te waarborgen. “Vrijdag is de eerste positief getest, dan moet het hele team in quarantaine. Is iemand besmet die op vrijdagavond heeft gewerkt, dan treft dat zo 60 à 70 procent van je totale personeelsgroep. Dan kun je beter dicht gaan.”

Het is zuur, zegt hij. “Voor ons en voor de gasten. Bij Bar Botanique hebben we net een oudere meneer weg moeten sturen die hier elke dag zijn kopje koffie komt halen.” Het probleem: het personeel is jong, nog niet (volledig) gevaccineerd, maar wel uitgegaan toen dat weer mogelijk was. “En geef ze eens ongelijk.” Hij voorziet dat veel meer horeca de komende tijd aan de beurt komt.

Quarantaine

Ze zijn net weer helemaal open, toch zetten verschillende zaken er zelf alweer een rem op. Bar Kosta op de kop van de Overtoom sloot de zaak ‘tot nader bericht’, vanwege coronabesmettingen binnen het team. ‘Wij zouden niets liever willen dan jullie gezellig ontvangen,’ staat in een bericht op de website, ‘maar we willen er allereerst voor zorgen dat dit zich niet verder kan verspreiden’. Het café van De Balie bij het Leidseplein bleef vrijdag en zondag dicht, omdat een deel van het horecapersoneel in quarantaine zit. Kanis en Meiland op de Levantkade paste om diezelfde reden tot en met zondag de openingstijden aan.

Bij de Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland herkennen ze het probleem. Er was volgens de branchevereniging al sprake van personeelstekorten in de horeca door uitstroom tijdens de lange sluiting en de blijvende onzekerheid over een eventuele volgende sluiting. Maar nu komen daar de vele coronabesmettingen bij, vooral bij jonge mensen. Precies de groep die hier veel in de horeca werkt, aldus de woordvoerder. “Dit treft zaken die wel gewoon open mogen zijn. Dat is een zorg en we moeten nu gaan kijken: hoe redden we dit?”

Gasten in de ogen kijken

Bar & Kitchen De Zuid op het Azartplein kon net voor het weekend weer open nadat het team getest was. Ze hadden vorige week een mogelijke besmetting en die persoon had het hele weekend met zo’n 80 procent van het team gewerkt, zegt eigenaar Felix Petit. “Dan stel je de vraag: krijg ik genoeg volk op de been? En kun je je gasten nog recht in de ogen aankijken? De keuze bleek eenvoudig.” Hij hield de zaak drie dagen dicht, ondanks de 5000 euro verlies die hij leed. “Ik hou er rekening mee dat het de komende tijd nog wel een paar keer gaat gebeuren. Vervelend, maar het is even wat het is.”

Bij de dichte zaken van Farhat wordt het personeel de komende dagen getest. Met diegenen die niet besmet zijn, gaan ze kijken of er een nieuw team gebouwd kan worden, zodat een zaak toch open kan. “Maxwell ging als eerste dicht, vorige week maandag. Die kon na 4 of 5 dagen weer een beetje gaan draaien.” Ook hij sluit niet uit dat zaken vaker dan eens getroffen worden. Wel denkt hij dat de maatregel die vrijdag werd aangekondigd (horeca mag tot 00.00 uur open) kan helpen om het probleem enigszins in de hand te houden. “Laten we hopen dat dit het staartje is.”