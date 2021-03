Toch huurkorting na rechtszaak: ‘Mijn kinderen kregen 10 jaar lang lood binnen’

De Gezondheidsraad kwam tot de schatting dat in heel Nederland nog 100.000 tot 200.000 woningen loden leidingen hebben. “Ik wil dat andere ouders gealarmeerd worden,” zegt Senyürek. Beeld Getty Images

Senyürek denkt nog wel eens terug aan het moment waarop ze voor het eerst las over de gevaren van loden leidingen voor jonge kinderen. In december 2019 was daarvoor veel aandacht door een alarmerend rapport van de Gezondheidsraad. “Ik dacht: het zal toch niet?” zegt ze. “Ik ben hier in 2010 komen wonen toen ik hoogzwanger was. Ik heb jarenlang elke nacht babyvoeding gemaakt met dit water.”

Bij de rechter kreeg ze deze week alsnog een huurkorting van 40 procent omdat haar huurwoning van woningcorporatie Ymere loden leidingen heeft. Eigenlijk geldt voor de huurkorting de voorwaarde dat het loodgehalte in het drinkwater boven de 10 microgram per liter uitkomt. Bij Senyürek was het bij meting niet hoger dan 9,3.

Bij haar beneden- en bovenburen aan de Van Tuyll van Serooskerkenweg kwam het loodgehalte vele malen hoger uit, wat Senyürek het idee gaf dat het water ook in haar huis niet veilig kon zijn. En haar buren kregen wél de huurkorting.

Een testbureau namens Ymere mat bij haar thuis zelfs niet meer dan 6,9 microgram per liter nadat het de kraan eerst een minuut had laten lopen. Over de verschillen die optreden door uiteenlopende meetmethodes is al veel geharrewar geweest. Senyürek kan er nog boos om worden: “Als ik water pak, laat ik ook niet eerst de kraan minutenlang doorlopen.”

Eindelijk erkenning

De kans om de rechtszaak te winnen was niet groot. Toch besloot ze die door te zetten. “Ik ben er overspannen van geraakt. Ik dacht: ik heb mijn kinderen vergiftigd.” De rechter stelde haar deze week in het gelijk. Eind volgend jaar gaat de drinkwaternorm van 10 naar 5 microgram looddeeltjes per liter. En uit het rapport van de Gezondheidsraad blijkt dat lood al bij kleine hoeveelheden ronduit schadelijk is, vooral voor jonge kinderen. Daarom kan er volgens de rechter nu al worden gesproken van een gebrek aan haar woning.

Senyürek krijgt 40 procent terug over de vier maanden die verstreken vanaf het moment dat ze melding maakte van de loden leidingen totdat die in de zomer werden weggehaald. Dat is wel lager dan wanneer er meer dan 10 microgram lood in het drinkwater wordt gemeten. Dan hebben huurders recht op een huurkorting van 60 procent.

Maar Senyürek is vooral blij met de erkenning die de gewonnen uitspraak oplevert. Ze heeft zich gestoord aan de opstelling van Ymere en verwijt de woningcorporatie nonchalance. Ze moest zelf met haar buren de kruipruimte in op zoek naar de leidingen. Toen ze haar bezorgdheid uitsprak over de gevolgen voor haar kinderen, nu 9 en 10 jaar oud, werd daar in haar beleving met weinig empathie op gereageerd.

Ze denkt hardop over de mogelijkheid om door te procederen. Het zal niet meevallen om te bewijzen dat het komt door het lood in het drinkwater, maar haar jongste heeft concentratieproblemen en haar oudste had steeds buikpijn tot in de zomer de loden leidingen werden weggehaald. Senyürek denkt erover om een letselschadeadvocaat in te schakelen.

Haar advocaat Jennifer Alspeer en huurdersbelangenbehartiger Stichting !Woon zijn blij verrast door de uitspraak. Ze verwachten dat veel andere huurders deze uitspraak kunnen gebruiken om oude loden leidingen sneller weg te laten halen. Door te verwijzen naar dit vonnis kan al bij 5 microgram per liter een huurkorting worden gevraagd, als stok achter de deur voor de huisbaas om de leidingen snel te vervangen.

‘Iets minder lood is óók schadelijk’

Lood in het drinkwater kwam eind vorig jaar hoog op de politieke agenda toen huurders in de tuindorpen van Noord alarm sloegen over oude loden leidingen onder hun woning. Binnen de tuindorpen heeft Ymere in 2715 woningen loden leidingen gevonden. Die worden weggehaald. In andere oude delen van de stad gaat het vermoedelijk nog om honderden woningen meer, bij woningcorporaties én particuliere verhuurders.

De Gezondheidsraad kwam tot de schatting dat in heel Nederland nog 100.000 tot 200.000 woningen loden leidingen hebben. “Ik wil dat andere ouders gealarmeerd worden,” zegt Senyürek. “Boven de 5 microgram per liter is lood óók schadelijk.”