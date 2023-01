Toch gelukt: Amsterdamse regio verstookte 15 procent minder aardgas in 2022

In december vorig jaar, toen het zeker een week stevig vroor, hebben kennelijk heel wat inwoners de kou getrotseerd en hun huis minder warm gestookt dan ze gewend zijn. Beeld Sabine Joosten/ANP

Uit berekeningen op basis van het door netbeheerder Liander vastgestelde gasverbruik blijkt dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 15 procent minder aardgas heeft verstookt in 2022. In de laatste maand van vorig jaar is een flinke inhaalslag gemaakt. Tot december stevende de MRA, het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam, nog af op een besparing van 12 procent en in oktober was die volgens een prognose zelfs maar 10 procent. Om weersinvloeden te beperken zijn de besparingen allemaal afgezet tegen een gemiddelde van de vier jaar daarvoor.

In december, toen het zeker een week stevig vroor, hebben kennelijk heel wat inwoners de kou getrotseerd en hun huis minder warm gestookt dan ze gewend zijn. Zo is het ook te verklaren dat in en om Amsterdam in december zoveel minder gas is verstookt dat de regionale doelstelling toch is gehaald.

Decemberlockdowns

“Hoe kouder het is, des te meer je ook kunt besparen,” zegt Carlinke Jansen van het actienetwerk 15% GasTerug. Mogelijk speelt ook een rol dat het verbruik in december wordt vergeleken met ten minste twee coronajaren met strenge decemberlockdowns. “Nu konden we weer met zijn allen bij elkaar zitten. Ook dan bespaar je meer.”

Het actienetwerk werd in maart opgezet door de MRA maar ook door bewonersorganisaties, bedrijven, netbeheerders en belangenorganisaties. Toenmalig wethouder Marieke van Doorninck nam daarvoor het initiatief na de Russische inval. Vorig jaar kreeg Amsterdam hiervoor al een duurzaamheidsprijs van het internationale stedennetwerk C40.

Dankzij 15% GasTerug kwam bijvoorbeeld het initiatief om ’s nachts de verlichting uit te schakelen op de Zuidas en de thermostaat lager te zetten op gemeentekantoren. Een ander voorbeeld is dat de Fixbrigade meer huurders helpt om kieren te dichten.

Woensdagmiddag kwam het actienetwerk bijeen in Haarlem om te broeden op nieuwe plannen. Inzet is ook om de besparingen te laten beklijven. Nu zijn die vermoedelijk vooral ingegeven door de torenhoge gasprijzen, maar vanwege klimaatverandering zal de CO 2 -uitstoot blijvend omlaag moeten.

Amsterdam bespaart minder

Dat de hele regio vorig jaar 15 procent minder aardgas heeft verstookt wil niet zeggen dat Amsterdam dat percentage ook haalt. Volgens de gegevens van Liander kwam Amsterdam tot 11,9 procent minder aardgas. Ook Almere en Lelystad bespaarden minder dan gemiddeld. Maar dit wordt meer dan goedgemaakt door andere gemeenten; Waterland, Landsmeer en Oostzaan spannen de kroon.

Als vuistregel geldt dat het moeilijker is om te besparen naarmate woningen jonger zijn en beter geïsoleerd, zoals het geval is in Almere en Lelystad. Amsterdammers wonen gemiddeld een stuk kleiner, wat het ook moeilijker maakt om te besparen op gas. Overigens zijn de gemeenten Amstelveen, Beverwijk en Ouder-Amstel niet meegenomen in deze cijfers, omdat niet Liander maar Stedin daar de netbeheerder is.

Grootverbruikers

Het zijn niet de huishoudens die de grootste besparingen hebben geboekt. Kleinverbruikers, waaronder huishoudens en kleine winkels, verbruikten 13 procent minder gas. Het tikte harder aan dat grootverbruikers en zogeheten gasmiljonairs (gebruikers die jaarlijks meer dan een miljoen kubieke meter aardgas verstoken, zoals grote tuinders, ziekenhuizen en industrie) vanwege de hoge gasprijzen op hun verbruik gingen letten of zelfs de productie terugschroefden. Daar was de besparing 23 procent.

In heel Nederland is het gasverbruik vorig jaar nog veel verder teruggedrongen. In de Amsterdamse regio zijn minder grootverbruikers van aardgas gevestigd, zoals olieraffinaderijen en kunstmestfabrikanten. Tata Steel, wel een grootverbruiker uit het MRA-gebied, zit net als de gasgestookte energiecentrale van Vattenfall bij Diemen niet in de Liandercijfers omdat ze een directe aansluiting hebben op het hoofdnetwerk van Gasunie.

Bij het zoeken naar besparingen richt het actienetwerk zich zowel op bedrijven als op Amsterdammers thuis. Het doven van de lichten op de Zuidas bijvoorbeeld is ook symbolisch, erkent Jansen. Zo groot zijn de besparingen op de elektriciteitsrekening ook weer niet, het zijn veelal led-lampen. Maar huishoudens zijn minder snel geneigd te besparen als bedrijven en grootverbruikers niet meedoen. Jansen: “Het versterkt elkaar.”