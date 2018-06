Toch geen WK-wedstrijden Marokko op groot scherm

De organisator kreeg de financiering niet rond.



De vergunning was er al, het enthousiasme ook, maar de geldschieters bleven uit. Daarom heeft initiatiefnemer Mourad el Otmani besloten het evenement af te blazen.



"Het is geen commercieel evenement, de entree is gratis, en een verdienmodel hebben we niet," zegt El Otmani. "Het gat in de begroting is te groot om het door te laten gaan."



Goedkeuring

Van het stadsdeel had hij de goedkeuring gekregen om tijdens alle wedstrijden van het Marokkaanse elftal gedurende dit WK een evenement te organiseren rondom het Stadspodium bij Westpoort. Niet alleen de wedstrijd zou worden uitgezonden, ook moesten er foodtrucks komen te staan en zouden er activiteiten voor kinderen worden georganiseerd.



