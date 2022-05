Toch geen referendum over windturbines via provincie Noord-Holland

Tegenstanders van windturbines in de buurt van woningen en natuur voeren actie op de Dam in Amsterdam. Beeld ANP

Volgens de coalitiepartijen was het onderwerp ongeschikt voor een referendum. Het oponthoud dat een volksraadpleging teweegbrengt, zou voor onzekerheid zorgen bij initiatiefnemers van windturbines en de gemeenten die druk bezig zijn om te voldoen aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energie.

Het referendumvoorstel, dat werd ingediend door de Amsterdamse actiegroep Windalarm, kreeg wel steun van de gehele oppositie. Het stond al vast dat de actiegroep een lange weg te gaan had. Voordat het referendum er daadwerkelijk zou komen, waren handtekeningen nodig van tienduizenden Noord-Hollanders.

Het lukte de indieners vorig jaar wel om vijfhonderd handtekeningen op te halen om het voorstel op de vergaderagenda van Provinciale Staten te krijgen. De ‘referendumcommissie’ van de provincie zag geen bezwaar tegen het onderwerp, maar de coalitiepartijen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA beslisten anders.

De haast die de coalitiepartijen nu voelen, is opmerkelijk. Twee maanden geleden, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, drongen zij nog aan op uitstel van het besluit over een referendum.

Strikt genomen zou het referendum gaan over de aanpassing van de voorwaarden die aan windturbines worden gesteld binnen de provincie. In Noord-Holland waren windmolens niet toegestaan binnen 600 meter van woningen. Het in 2019 aangetreden provinciebestuur wil daarvan af, omdat het een extra regel is die alleen in deze provincie geldt. Bovendien maakt de regel het moeilijker om in de toekomst meer windenergie op te wekken.