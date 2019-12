Toch geen Jumbo op Gelderlandplein? ‘We hebben genoeg aan één supermarkt’

Beeld ANP

Maandag meldde Jumbo de overname van vijf filialen van ecologische supermarktketen Marqt. Daarbij werd alleen het Marqt-filiaal aan het Gelderlandplein in Zuid bij naam genoemd.

Maar het Gelderlandplein heeft genoeg aan één supermarkt, volgens eigenaar Kroonenberg Groep. Het winkelcentrum heeft al een grote vestiging van Albert Heijn en daar blijft het bij, zegt commercieel directeur Paul Bremmer.

Het succesvolle winkelcentrum is niet berekend op twee supermarkten, legt Bremmer uit. Daarvoor heeft het Gelderlandplein bijvoorbeeld niet genoeg parkeergelegenheid en ook de logistiek en het fietsverkeer zouden te druk worden met een tweede ‘full-service supermarkt’. Ook past het niet in het concept van het luxueuze winkelcentrum.

‘Niet aan de orde’

“Het gaat niet gebeuren,” zegt Bremmer. “Wij zijn de eigenaar, dus Jumbo zou toestemming van ons moeten hebben voor de verbouwing om te beginnen. Maar er is niet met ons gesproken. Het is niet aan de orde.”

Vastgoedeigenaar Kroonenberg Groep koestert de succesformule die het Gelderlandplein is gebleken en de overige huurders in het winkelcentrum. Marqt met zijn lokale, veelal biologische producten was een duidelijke aanvulling op Albert Heijn, legt Bremmer uit. Jumbo, of een andere supermarkt, is dat niet. Kroonenberg Groep heeft daarom ook al vaker supermarkten die belangstelling toonden moeten teleurstellen.

Jumbo is de overname overeengekomen met Udea, het moederbedrijf van de natuurvoedingwinkels van Ekoplaza. Udea nam eerder dit jaar het noodlijdende Marqt over. Een woordvoerder van Udea zegt dat Jumbo in de plaats treedt van Marqt als huurder. De precieze locaties zijn wat Udea betreft nog niet bekend gemaakt.

Verbouwing

Jumbo reageerde dinsdag eerst met de boodschap niet meer te kunnen melden dan dat de vestiging van Marqt op deze locatie in zijn geheel wordt overgenomen met de bedoeling er een Jumbo-supermarkt van te maken. Financieel directeur Ton van Veen van Jumbo kondigde maandag al aan dat de verbouwing van het pand aan het Gelderlandplein in 2020 beginnen.

Van Veen verbond de overname ook met de inhaalslag die de supermarktketen in Amsterdam wil maken. Hij verwees naar de overmacht van Albert Heijn in Amsterdam. “Het kleurt nogal blauw in de stad,” zei hij tegen Het Parool. “Van ons mag het een stuk geler.”

Uiteraard, zo zei Jumbo dinsdag, wil het supermarktconcern met de eigenaar in gesprek. Later, nadat met de Kroonenberg Groep was gebeld, vulde Jumbo aan dat het de bedoeling is om aan het Gelderlandplein een variant te vestigen van Jumbo City. Daarbij gaat het om de Jumboformule van kleinere stadssupermarkten, veelal met een La Place-afdeling, het van warenhuis V&D overgenomen horecaconcept. Daar zou in de woorden van de Jumbowoordvoerder vooral ruimte zijn voor verse, ‘zuivere’ voedingswaren met nadruk op duurzaam en biologisch.

Maar voor Kroonenberg Groep maakt dat weinig verschil. Aan de Ferdinand Bolstraat zit al een Jumbo City in een pand van Kroonenberg Groep. Bremmer: “Dat is gewoon een supermarkt.”