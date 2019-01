Toch geen advies over groei Schiphol

"We hebben vanavond de balans opgemaakt en vastgesteld dat de verschillen tussen de partijen zodanig zijn dat er geen advies is uit te brengen," aldus Alders.



Er is in de omgeving van Schiphol volgens hem op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol. "De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo moet het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten."



10.000 vluchten

Alders probeerde de partijen tot een compromis te bewegen waarin Schiphol tot en met 2023 10.000 extra vluchten per jaar zou mogen uitvoeren. Daarnaast zouden er 10.000 vluchten vanaf Lelystad moeten vertrekken. Daar konden de partijen het niet over eens worden.



"Ik heb als voorzitter nog een finaal advies proberen uit te brengen, maar alle partijen hebben daarop 'nee' geantwoord. Dan vind ik geen legitimatie voor een advies, dus kies ik er voor de minister in een verslag op de hoogte te stellen, inclusief mijn finale voorstel."



Daarom wordt de adviesaanvraag teruggegeven aan de minister. "Nu is de politiek aan zet."



President-directeur van Schiphol Dick Benschop noemt het overleg niet mislukt. "We zijn dichter bij elkaar gekomen en hebben de contouren bereikt van een mogelijke groei.''



Lees ook: Alders adviseert 'gematigde groei' Schiphol, bewoners verbijsterd