Toch een nieuwe eigenaar voor Jonah Freuds Kookboekhandel: ‘Hij zal zorgen voor een jonge, frisse wind’

De Kookboekhandel van Jonah Freud op de Haarlemmerdijk leek op 1 januari voorgoed de deuren te gaan sluiten. Op de valreep meldde zich echter een nieuwe eigenaar.

Na 33 jaar Kookboekhandel kondigde Jonah Freud vorige maand aan dat ze haar winkel op 1 januari zou gaan sluiten. Maar op 31 december meldde zich alsnog iemand om de zaak over te nemen. Freud: “Op 6 januari zijn we met elkaar gaan zitten en hebben we de overname rondgemaakt.”

De nieuwe eigenaar – Freud deelt nog geen naam – is van plan de zaak op 1 april te heropenen en wil de naam Kookboekhandel graag behouden. “Hij heeft lang in een Italiaanse delicatessenzaak in De Pijp gewerkt. Toen hij online een bericht voorbij zag komen over de sluiting van mijn winkel, bedacht hij dat dit weleens de perfecte volgende stap zou kunnen zijn.”

Freud zal de nieuwe eigenaar gedurende de eerste maanden na de heropening achter de schermen adviseren. “Daar zal niemand iets van merken, behalve hij natuurlijk.”

Welk gevoel overheerst nu de winkel toch nog een toekomst heeft? “Veel mensen vragen me of ik opgelucht ben. Dat niet per se. Het gevoel dat overheerst is dat ik het volbracht heb. Ik had nog wel jaren kunnen doorgaan, maar ik weet niet of iedereen daar nu beter van was geworden. De nieuwe eigenaar zal zorgen voor een jonge, frisse wind.”