Toch een kerstviering, ondanks de vroegere schoolvakantie: ‘Hadden al outfits gekocht’

Met de plotseling vervroegde kerstvakantie van basisscholen leek de kerstviering in duigen te vallen. Maar bij de Brede School Annie M.G. Schmidt in West is het toch gelukt om een kerstdiner op de vroege donderdagavond voor elkaar te krijgen. ‘Uiteindelijk is het alle stress waard.’

Een trotse ouder maakt op het schoolplein nog snel even een foto van haar zoon in een pak met kerstbomen en rendieren. “Mam, moet dit nou echt?” Twee meisjes in glitterjurken zeulen een tas met eten mee, terwijl ze zich langs de kerstboom de hal van het schoolgebouw in haasten.

“Ouders vroegen of het kerstdiner toch alsjeblieft kon doorgaan, omdat ze allemaal al mooie kerstoutfits hadden gekocht,” zegt directeur Arwen Bergfeld van de Brede School Annie M.G. Schmidt in Amsterdam-West. Dus werd het kerstdiner een week naar voren gehaald.

Het besluit van het kabinet om de basisscholen een week eerder te sluiten vragen wel iets extra’s van de leerkrachten. Binnen anderhalve dag moesten alle klassen en het gebouw zijn aangekleed voor het diner en moest worden geregeld dat de kinderen gevarieerd eten zouden meenemen. “Vanmiddag dachten we: waar zijn we aan begonnen?” zegt Bergfeld. “Maar uiteindelijk is het de stress waard.”

Veel leuker in het donker

“Vorig jaar hadden we een nieuwjaarsontbijt, maar nu met kerst in het donker is het veel leuker,” vertelt een jongen uit groep 6 blij bij de ingang. Hij moet nog even wachten. Elk kwartier moet een groep apart naar binnen zodat de kinderen elkaar niet kruisen in de gang.

Groep 4 mag om vijf uur als eerste beginnen. De lekkernijen staan al uitgestald op een gouden tafelkleedje. Het menu? Worstenbroodjes, kleine pizza’s en pannenkoeken met een pakje Capri-Sun of een glaasje kinderchampagne erbij.

“De ouders moeten ook maar snel zien te regelen dat de kinderen hier naartoe worden gebracht, opgehaald en dat de hapjes zijn gemaakt,” zegt juf Marlon van groep 4.

‘Dat was heel stom’

Opgetogen springen de leerlingen door elkaar heen en delen het zelfgemaakte eten uit. Een meisje krijgt na het voorgerecht een nieuw bordje met eten voorgeschoteld van haar klasgenootje. “Ik zit al helemaal vol,” zucht ze.

Bij groep 6 komt een juf nog even spieken bij haar oude klas: “Ik wilde kijken hoe mooi jullie eruitzien, want vorig jaar kon de kerstviering niet doorgaan.” De kinderen instemmend: “Ja, dat was heel stom!”

De onderbouw mist het kerstfestijn helaas. Doordat vier leerkrachten thuis zitten met corona, heeft de school hun viering uitgesteld. “Het is al krap met de invallers, dus we konden niemand anders vragen voor begeleiding,” vertelt juf Jenny van groep 6.

Een moeder die haar dochter in een roze jurk van tule uitzwaait bij de deur, bedankt Bergfeld voor de viering. “Zo fijn dat het toch nog kan, ze had er zich er zo op verheugd.”