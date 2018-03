Toch campagne met zoenposters in Amsterdam

Onder de noemer 'Celebrate Love' hangen er vanaf maandag posters in de stad met daarop in totaal acht kussende stellen, zowel homo als hetero, met verschillende afkomsten en religieuze achtergronden.



De boodschap: iedereen is vrij om zijn of haar eigen partner te kiezen. "Wij hopen met deze campagne te laten zien dat geluk in onszelf ligt en voor iedereen bereikbaar is," aldus de initiatiefnemers van Femmes for Freedom.



Hoge prijs

Aanvankelijk was het plan om de campagne samen met de gemeente Amsterdam te realiseren, maar dat ging niet door.



Volgens Shirin Misa van Femmes for Freedom kreeg zij te horen dat het project 'te heftig' zou zijn, maar wethouder Simone Kukenheim (Diversiteit) sprak dat direct tegen. Vorige maand bleek na vragen uit de raad dat een te hoge prijs de reden was om af te zien van de campagne.



Ahmet Polat

Met hulp van onder meer CS Digital Media, dat abrischermen in de stad uitbaat, komen de posters er nu alsnog. De foto's van de stellen zijn gemaakt door Ahmet Polat, in 2015 de Fotograaf des Vaderlands.



De campagne wordt maandag gelanceerd in De Balie, waar gesproken wordt over de noodzaak van vrije partnerkeuze.