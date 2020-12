Tjitske Kuiper volgt Don Ceder op in Amsterdamse raad

Tjitske Kuiper. Beeld Christen Unie

Daardoor lijkt zijn aanstaande vertrek een zekerheid. Na het kerstreces sluit Kuiper weer aan bij de fractie om zich vast voor te bereiden op de overname. Voorheen, tot begin dit jaar, was Kuiper duoraadslid voor de fractie – nu keert ze terug als raadslid.

‘Ik keer graag terug in de fractie om het geluid van de ChristenUnie in de raad te laten klinken. We zijn een frisse partij die van zich laat horen en serieus genomen wordt in de Amsterdamse politiek. Ik vind het een eer om daar fractievoorzitter van te mogen zijn,’ zegt ze in een persbericht.

Volgens de voorzitter van de ChristenUnie Amsterdam, Gerdine Westland, is Kuiper geschikt voor de functie omdat ze de Amsterdamse politiek als voormalig duoraadslid al goed kent. Bovendien stond ze bij de vorige verkiezingen op de tweede plek van de kieslijst, wat haar een ‘logische opvolger’ maakt.

Kuiper is woonachtig in Noord en wil zich richten op problematiek die daar speelt. ‘Schulden, armoede, eenzaamheid, tekort aan betaalbare woningen of achterstallig onderhoud – het is een pijnlijke realiteit hier in Noord én in andere wijken van de stad.”