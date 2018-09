Tjeerd Royaards wint Inktspotprijs met migrantcartoon

In de winnende cartoon, getiteld 'Good migrant, bad migrant', wordt de held vergeleken met een migrant die tegen een grenshek klimt. De tekening verscheen op 29 mei 2018 op Royaards eigen website Cartoon Movement.



De cartoonist verwijst met zijn cartoon naar de 23-jarige Mamoudou Gassama uit Mali, die wereldnieuws werd toen hij als illegaal in Parijs een kind redde dat aan een balkon hing. Hij kreeg prompt een verblijfsvergunning van president Macron.



De tekening werd meteen breed verspreid via social media en ging het hele internet over.



Het is de eerste keer dat Royaards de Inktspotprijs wint. Uit handen van juryvoorzitter Xander van der Wulp kreeg hij een bronzen beeldje van een duiveltje op een inktpotje.



'In een simpel plaatje zette de winnaar van de Inktspotprijs 2018 het migrantendebat op scherp,' volgens de jury. 'Het is er eentje die je aan het denken zet, eigenlijk door een subtiele vondst van de tekenaar.'



