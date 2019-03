Tim Vreugdenhil nieuwe stadspredikant Amsterdam

De stadspredikant heeft als opdracht om in 'een vrije en persoonlijke rol' het geluid van de kerk in het maatschappelijke debat te laten horen.



Vreugdenhil was vijftien jaar predikant in Amstelveen en Amsterdam. In 2015 richtte hij de CityKerk in Oost op. Daar begon hij ook met stand-up-theologie - zijn eigen manier van preken in een theaterachtige setting.



Om jongeren te bereiken maakt hij tevens gebruik van vlogs en Facebook. Dit blijft hij als theoloog-ondernemer doen naast zijn stadspredikantschap.



Voorzitter Rijk van Ark van de Protestantse Kerk Amsterdam zegt te verwachten dat Vreugdenhil 'op geheel eigen wijze' reuring zal brengen op levensbeschouwelijk gebied in de stad. "Dat is goed voor de kerk en de inwoners van Amsterdam die normaal gesproken niet met geloof en kerk in aanraking komen."



Lees ook: Tim Vreugdenhil: 'Ik doe met stand-up-theology iets voor de ziel'