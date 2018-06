Tim Hofman (#BOOS) start petitie tegen VVD'er Van Haga

Hofman besteedt in de meest recente aflevering van zijn Youtube-programma #BOOS aandacht aan Van Haga's vastgoedactiviteiten in Amsterdam. De VVD'er verhuurde als pandjeseigenaar woningen waarin te veel huurders zaten zonder vergunning, zo onthulde Het Parool vorig jaar.



Van Haga erkende toentertijd dat in zeven of acht panden teveel huurders zaten zonder dat hij daarvoor een vergunning had. Zo'n vergunning is verplicht volgens de regels van de gemeente Amsterdam.



Integriteit

"Ik probeer het zo goed mogelijk op te lossen," zei hij destijds. Zijn verweer: de regels voor verhuurders veranderden zo snel dat hij die niet kon bijbenen. Waarbij hij erkende dat 'in zeven of acht' van zijn tientallen woningen te veel huurders zaten.



Een integriteitscommissie van de VVD onderzocht vervolgens of Van Haga iets te verwijten viel, maar concludeerde uiteindelijk dat er van geen enkele fout sprake was. Opvallend is dat de commissie drie maanden nodig had voor het onderzoek, dat bestond uit welgeteld één gesprek, met Van Haga zelf.



Petitie

Voor Hofman is met dat onderzoek de kous nog niet af. In de aflevering voert de presentator een voormalig huurster van Van Haga op en gaat hij bij het vastgoedbedrijf - waar Van Haga min of meer afstand van heeft genomen - langs. Ook spreekt Hofman de VVD'er in Den Haag.



Met de petitie hoopt Hofman dat Van Haga zijn Tweede Kamerlidmaatschap heroverweegt. 'Wij verzoeken Wybren van Haga om zijn zetel op te geven om onze democratie integer te houden,' zo staat in de petitie geschreven. Inmiddels hebben ruim 4.000 mensen hun handtekening onder de oproep gezet.



Lees ook: Affaire-Van Haga stelt VVD-commissie voor lastige taak en VVD'er Van Haga in de fout, maar de coalitie gaat voor