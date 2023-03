TikTok verboden op werktelefoons van Amsterdamse ambtenaren

De installatie van TikTok op werktelefoons is overigens nu al enigszins bemoeilijkt. Beeld Loic Venance/AFP

Aan de circa 18.000 Amsterdamse ambtenaren vraagt wethouder Touria Meliani (ICT) zo snel mogelijk TikTok te verwijderen van hun werktelefoons als de app daarop is geïnstalleerd. Ook wordt met klem verzocht om op privéapparaten met toegang tot werkgegevens, via bijvoorbeeld Whatsapp of Signal, TikTok te verwijderen.

Daarmee volgt Amsterdam de oproep die staatssecretaris Alexandra van Huffelen vorige week deed aan rijksambtenaren om de populaire socialemedia-app te verwijderen. Ook in Amsterdam vroegen raadsleden van Volt en D66 om zo’n verbod. Nadat de gemeente juridisch advies heeft ingewonnen is vanwege veiligheidsrisico's besloten per direct een verbod in te stellen.

Gevreesd wordt dat gevoelige data in handen komt van de Chinese overheid, maar de zorgen leven breder dan alleen bij TikTok. Staatssecretaris Van Huffelen kondigde namelijk tegelijkertijd aan te onderzoeken of alle applicaties uit landen met een ‘offensief cyberprogramma tegen Nederland’ geweerd kunnen worden.

De AIVD adviseert welke landen dat zijn. Op dit moment gaat het naast China om Rusland, Noord-Korea en Iran. Facebook, waar ook datalekken zijn geweest, valt er dus niet onder. In lijn met de landelijke wens gaat Amsterdam onderzoeken welke andere risicovolle applicaties op gemeentelijke apparaten worden gebruikt.

Wethouder Meliani benadrukt in haar brief aan de raad dat Amsterdam als gemeente zelf geen gebruikmaakt van TikTok voor officiële communicatie, zoals het bijvoorbeeld wel berichten plaatst op Instagram of Facebook.

Binnen zes weken moet de applicatie niet meer te vinden zijn op de 18.000 uitgegeven gemeentelijke apparaten. Naast telefoons gaat het ook om tablets. Op hoeveel apparaten de app draait wordt nog onderzocht. Meliani schrijft daarnaast dat ‘ook het college’ de app zal verwijderen. Welke wethouder fervent TikTokker is op gemeentelijke apparatuur wordt verder niet gespecificeerd.

De installatie van TikTok op werktelefoons is overigens nu al enigszins bemoeilijkt. De werktelefoons van Amsterdamse ambtenaren draaien namelijk op twee systemen, waarbij in het werkdeel de app sowieso niet kon worden geïnstalleerd. In het privédeel van het apparaat was dit wel mogelijk, maar dat wordt nu verboden.

TikTok is wereldwijd razend populair. In Nederland gebruiken zo’n 4 miljoen mensen de app. De app werkt verslavend door het gebruikte algoritme, waarmee je urenlang kan scrollen langs kattenfilmpjes, populaire dansjes of andere filmpjes die speciaal voor jou zijn uitgekozen op basis van je eerdere zoek- en kijkgedrag.

TikTok zelf reageerde vorige week verbolgen op de oproepen van overheden om de app te weren. Ze stelden dat de Chinese overheid geen enkele toegang heeft tot gebruikersgegevens. Daarnaast zegde TikTok toe de gegevens van Europese gebruikers op te gaan slaan in Europa, en dit te laten controleren door een onafhankelijke partij. Maar dat heeft Amsterdam niet overtuigd.