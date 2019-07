Tijs van Lieshout nieuwe brandweercommandant

Tijs van Lieshout. Beeld Brandweer Amsterdam-Amstelland

Tijs van Lieshout (55) heeft een zeer diverse staat van dienst en is momenteel directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waar 63 brandweerposten onder vallen. Hij begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Landmacht, werkte in het bedrijfsleven en was tussen 2003 en 2006 ook nog regionaal commandant van de Brandweer in de regio Gelderland Zuid. “Ik wil actie om me heen. Rijden op een Leopard-tank is een belevenis. Een brandweerwagen met sirene appelleert aan datzelfde jongensdroomgevoel,” zei hij bij zijn aanstelling tegen dagblad De Gelderlander.

Hervormen

Per 1 oktober komt Van Lieshout in dienst van de Amsterdamse brandweer, als opvolger van Leen Schaap die sinds 2016 de scepter zwaaide. Schaap kreeg de taak om het korps te hervormen en de dominante ‘witte mannencultuur’ op de kazernes te doorbreken. Ook moesten de werktijden veranderen, iets waar de werknemersvertegenwoordiging van de brandweer zeer tegen was.

Over en weer haalden de twee partijen naar elkaar uit in de media en uiteindelijk stonden Schaap en zijn ondergeschikten tegenover elkaar in de rechtbank. In 2018 oordeelde oud-generaal Peter van Uhm dat tussen Schaap en zijn manschappen onoverbrugbare verdeeldheid was ontstaan. Dit voorjaar besloot Halsema dat Schaap moest opstappen.

Het ziet er overigens niet naar uit dat onder Van Lieshout de rust weerkeert op de Amsterdamse kazernes. “’We moeten geen waterhoofd in een ivoren toren zijn, maar oplossingen vinden voor praktische problemen,” zei van Lieshout in 2003. “Het liefst zie ik dat eenderde van alle stoelen leeg is, omdat mensen op pad zijn naar een van de korpsen. Dat zal ik zelf ook doen.”

De Ondernemingsraad van Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft positief geadviseerd over de aanstelling van Van Lieshout.