Tijgermug laat zich voor het eerst zien in Amsterdam

De tijgermug dankt zijn naam aan de karakteristieke strepen op lijf en poten. Beeld Getty Images/iStockphoto

Volgens de vangstgegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de muggensoort ook aangetroffen in Aalsmeer. In Zuidoost werd het insect onder andere gevangen bij de Gaasper Camping. Buurtbewoners in een straal van vijfhonderd meter rond de vindplaatsen hebben een brief gekregen van de NVWA en ook zijn gemeente en GGD op de hoogte gesteld.

In de brief wordt de omwonenden gevraagd plasjes en schaaltjes water in tuinen en op terrassen en dakgoten waar water in blijft staan te legen. De tijgermug legt zijn eieren, net als andere muggensoorten, in stilstaand water. In dat water leven ook de larven van het insect.

De NVWA probeert te voorkomen dat populaties van de muggensoort zich in Nederland vestigen zodat de kans klein blijft dat ze infectieziekten overbrengen. “De kans dat de hier gevonden exotische muggen nu ziektes overbrengen is zeer klein. Daarom moeten we alert, doch realistisch zijn en de zaak niet groter maken dan hij is.”

De tijgermug kan de knokkelkoorts overbrengen en meer dan twintig andere virusziekten en parasieten. Knokkelkoorts is niet zo dodelijk als malaria, maar zeer pijnlijk en een mens kan er ontzettend ziek van worden, zelfs kreupel. De tijgermug duikt in Nederland nu al regelmatig op, maar in het huidige klimaat lijkt hij zich nog niet goed te kunnen voortplanten. Volgens deskundigen is daar nu het wachten op.

Broedplaatsen onklaar maken

Om de mug te bestrijden verwijdert de NVWA broedplaatsen of probeert deze onklaar te maken. Als dat niet mogelijk is, worden korrels gebruikt waarvan de muggenlarven dood gaan. Ook worden speciale vallen geplaatst die volwassen muggen lokken om zo een ‘besmet gebied’ in kaart te brengen en de populatie-ontwikkeling te monitoren. Waar de mug is aangetroffen, wordt bijgehouden op de website van de NVWA.

“De tijgermug is in Europa terechtgekomen door de import van gebruikte banden uit Azië,” zegt Wilfred Reinhold van de Stichting Platform Stop Invasieve Exoten. “De eerste vondsten werden gedaan in Italië, waar de overheid niet tijdig ingreep en de muggen de kans kregen zich over heel Italië te verspreiden, en vervolgens naar buurlanden. Inmiddels komen ze ook veel voor in het zuidelijk deel van Frankrijk en Spanje. Het is zeer waarschijnlijk dat toeristen vanuit het zuiden naar Amsterdam zijn gereden om daar op de camping te verblijven en dat er meerdere tijgermuggen zijn meegereisd in de auto, de caravan of de bagage.”

Gekmakend

Stadsbioloog Remco Daalder noemt het beestje een ‘enorm vreselijke klier’ die het liefst overdag steekt in plaats van ’s nachts, zoals we bij de andere muggensoorten in Nederland gewend zijn. “Als je in een gebied met tijgermuggen zit, word je helemaal gek van ze.”

Volgens Daalder kunnen Amsterdammers zelf veel doen om de verspreiding van de tijgermug tegen te gaan door ondiep water in de buurt van woningen te verversen en te legen. Als dat niet gebeurt, kan de mug zich ‘goed verspreiden’ in bijvoorbeeld Nederland en België omdat juist ondiep water veel in stedelijke gebieden voorkomt. Amsterdammers kunnen de mug herkennen doordat hij zwart-wit is en maar de helft van de grootte heeft van ‘onze mug’, zegt Daalder.

Maar de gevolgen voor Amsterdam schat de stadsbioloog niet heel ernstig. “Het uitroeien door de NVWA is tot nu toe vrij succesvol verlopen, dus we hoeven niet bang te zijn dat Amsterdam opeens bestormd wordt door de tijgermug.”