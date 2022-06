Tijdperk van Holleeder en de ‘Hollandse Netwerken’ in de misdaad ten einde

Een beveiligde auto komt aan bij de rechtbank op Schiphol voorafgaand aan de voortzetting van de mega strafzaak tegen Holleeder. Beeld ANP

Willem Holleeder: veroordeeld tot levenslang voor het uitlokken van liquidaties. Dino Soerel: idem. Stanley Hillis: geliquideerd in 2011. Tot zo ver het ‘driemanschap’ dat lang het Amsterdamse criminele milieu domineerde en ook volgens het gerechtshof opdrachten gaf tot liquidaties van rivalen.

Evenals Soerel kregen in het grote Amsterdamse liquidatieproces Passage huurmoordenaars Jesse R. en ‘Moppie’ R. levenslang. Tegen Jesses vader Greg R. is in de grote liquidatiezaak Eris levenslang geëist – de zeventiger hoort op 5 juli of hij voor altijd opgesloten blijft.

Mink Kok, nog zo’n spil in ‘de Hollandse Netwerken’ die de onderwereld decennia domineerden, zat lang in de gevangenis in Libanon vanwege cocaïnehandel en bleef daar vervolgens hangen in een soort ‘landarrest’ omdat hij vanwege een forse belastingschuld geen nieuw Nederlands paspoort kreeg. Hij werd vorige week zaterdag naar Nederland overgevlogen nadat hij in Libanon opnieuw was gearresteerd, nu weer op verdenking van de handel in cocaïne en het bezit van een enorm wapenarsenaal.

Rommy

Veteraan Henk Orlando Rommy, ‘de Zwarte Cobra’ – ook al in de zeventig – zat heel lang vast in de Verenigde Staten vanwege de voorbereiding van xtc-handel, werd begin 2021 naar Nederland overgevlogen. Hij moest hier een bescheiden oude straf uitzitten én wordt beschuldigd als opdrachtgever voor de liquidatie van drugshandelaar en diamantair Henie Shamel en diens vriendin Anne De Witte in 1993 in Antwerpen. Voornoemde Jesse R. en ‘Moppie’ R. fungeerden ook volgens het gerechtshof als tussenpersonen. De ‘twee grote negers’ die het stel vervolgens doodschoten, waren Siegfried S. (ook hij kreeg in de zaak Passage levenslang) en de overleden Kenny Rampenburg.

Twee weken geleden liet de rechtbank de in broze gezondheid verkerende Rommy vrij, maar hij blijft verdachte.

Passage-verdachte Sjaak B., om nog maar iemand te noemen, is recent aangehouden vanwege een wapenvondst. Dat hij nog leeft is een wonder, sinds hij in Panama door zijn hoofd werd geschoten, maar ook hij zit dus weer vast.

Uitgespeeld

Uiteraard is de opsomming verre van uitputtend, maar de conclusie is helder: de ooit gevreesde ‘Hollandse Netwerken’ zijn vrijwel uitgespeeld.

Met het oog op nog lopende strafzaken is het interessant wat het gerechtshof in Holleeders zaak nu overweegt over vermoede helpers bij liquidaties.

De malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra is doodgeschoten door een (inmiddels overleden) schutter die ‘werd begeleid’ door drie met name genoemde verdachten die eerder zijn vrijgesproken van de liquidatie van Endstra. Hun zaak in hoger beroep sleept zich voort. Het Openbaar Ministerie zal het arrest tegen Holleeder met enige gretigheid inbrengen in de zaken tegen de drie. Twee van hen noemt het hof óók uitdrukkelijk in beschuldigende zin in relatie tot de liquidatie van John Mieremet in Thailand.

Zo strekt het arrest tegen Holleeder zich ook uit naar andere laatsten der Mohikanen van de oude Amsterdamse onderwereld, die al lang is vervangen door een nieuwe.