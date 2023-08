Tijdens Formule 1-weekend elke vijf minuten een trein van Amsterdam CS naar Zandvoort

Drukte op Amsterdam Centraal tijdens de Grand Prix in Zandvoort vorig jaar. Beeld AFP

De NS waarschuwt voor grote drukte in de trein en op het station, er worden per racedag zo’n 40.000 treinreizigers verwacht. Racefans wordt aangeraden vooraf online het zogeheten Dutch Grand Prix Retour-kaartje aan te schaffen. Het bedrijf laat ‘net als tijdens drukke stranddagen of grote evenementen’ reizigers gedoseerd toe tot perrons en treinen. “Zo voorkomen we grote mensenmassa’s op het station en op het perron en zorgen we ervoor dat we racefans snel en veilig naar het circuit brengen en ’s avonds weer naar huis.” Er zijn ruim driehonderd extra medewerkers ingezet.

Reisplanner goed checken

De NS meldt dinsdag dat er in hetzelfde weekend op andere trajecten – buiten regio Amsterdam – juist minder treinen rijden. Er wordt op meerdere trajecten gewerkt aan het spoor en veel NS-medewerkers zijn op vakantie. De dienstregeling in het hele land kan anders zijn dan gebruikelijk, zo stelt het bedrijf. Advies is om de reisplanner goed te checken.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: