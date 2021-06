Tijdens de uitvaart van leider Belserang is de verboden motorclub Satudarah springlevend

Beeld Joris van Gennip

Geel en zwart. Dat zijn de kleuren die de honderden bikers dragen die de Amsterdamse crimineel Etou’s Belserang dinsdag de laatste eer bewijzen. Dat is niet toevallig. Bij leven was Belserang een voorman van motorbende Satudarah.

Oók de politie is massaal aanwezig. Agenten uit het hele land zijn opgetrommeld om de uitvaart van Belserang in goede banen te leiden. Reguliere agenten, mobiele eenheid en aanhoudingseenheden – plus de Koninklijke Marechaussee die te hulp is geroepen.

In speciaal ingestelde ‘veiligheidsrisicogebieden’ mag de politie controleren op bijvoorbeeld vuurwerkbezit.

Dat staat niet in de weg dat Belserang een soort staatsbegrafenis krijgt. De Foppingadreef is door de politie afgezet voor verkeer zodat de bikers hun honderden motoren kunnen parkeren. Ook een deel van de Hoogoorddreef is de hele middag door politiebusjes en agenten geblokkeerd.

Iets na enen arriveert de begrafenisstoet bij het uitvaartcentrum. De lijkwagen wordt begeleid door een groep motorrijders, allemaal in het zwart en geel. “Kijk, dat is Satudarah,” zegt een fietser die even gestopt is om het tafereel te aanschouwen.

In de lucht zoemt de drone waarmee de beleidsmakers ook op het hoofdbureau van de politie overzicht houden.

Even is er klein rumoer als de politie een aantal motorrijders niet door wil laten. Dat zorgt voor onvrede. Uiteindelijk gaan de agenten door de pomp. De stoet mag verder. “Ze zijn gewoon bang voor ons,” concludeert een getatoeëerde jongen in een geel T-shirt met een zwart hesje eroverheen tevreden.

Beeld Joris van Gennip

Romeo’s

Of dat zo is, valt te betwijfelen. Op het talud even verderop zien tientallen agenten de stoet het terrein op rijden. Onder hen agenten in uniform, maar ook leden van de Romeo’s – undercoveragenten in burger. Ze zien hoe twintig limousines de stoet volgen. In de luxe wagens zit niet alleen de familie van Belserang. Uit een van de auto’s stapt het topkader van Satudarah. Ze worden enthousiast begroet door hun clubgenoten. Behalve een plukje journalisten slaat ook de politie het rustig en geïnteresseerd gade.

Dat de motorclub sinds 2018 verboden en ontbonden is, daar is vandaag echt helemaal niks van te merken. Het enige wat ontbreekt, zijn de kenmerkende hesjes vol emblemen van de bikers. Hier en daar zit er op een van de motoren nog een oude, gescheurde sticker waar ‘Satudarah MC’ op staat, maar dat is het dan ook.

De enige openlijke verwijzing naar de club, is de vlag die over de kist is gedrapeerd waarin Belserang ligt opgebaard. Postuum is de overledene bevorderd tot ‘kapikane’, zo wordt tijdens de rouwplechtigheid door een van zijn dochters vermeld: “Dat heb je altijd gewild.” Het is een van de belangrijkste functies binnen de club, en de zoveelste aanwijzing dat Satudarah nog altijd springlevend is. Aan het slot van de afscheidsdienst klinkt een soort clubliefde, over ‘one blood’ en broederschap. Iedereen is gaan staan.

Om iets voor half vier vertrekken de bikers. In groepjes van vijftig worden ze tussen politieauto’s doorgelaten. Vanuit Zuidoost gaat het, in kleine colonnes, richting begraafplaats Zorgvlied. De motorrijders negeren massaal het rode licht. Een van de bikers zet het verkeer af, de rest rijdt door. De politie volgt op afstand.

In de omgeving van begraafplaats Zorgvlied is opnieuw veel politie en de Marechaussee aanwezig. Bij een politiefuik wordt gecontroleerd of bezoekers geen vuurwerk bij zich hebben.

Niet agressief

Toch is de sfeer nergens agressief of vijandig. Op het veld bij het De Mirandabad lijkt het wel een zomerse picknick als zich daar een grote groep bikers verzamelt. Onder hen bevinden zich ook prominente leden van de Hells Angels. Ook zij dragen geen jasje. Bekende en minder bekende leden van de harde kern van Ajax completeren het gezelschap.

Aan het eind van de middag arriveert de rouwstoet met de lijkwagen van Etou’s Belserang bij de begraafplaats. Ondanks het vuurwerkverbod worden volop fakkels ontstoken. Vooraan is een spandoek van de harde kern te zien: Etou’s Forever. Een biker doet een burnout met zijn achterwiel en zet de omgeving in naar brandend rubber geurende rook.

Dat de bikers zich de stad niet hebben kunnen toe-eigenen, is vooral te danken aan de massale politie-inzet.

Maar dat de macht van de motorbendes allerminst gebroken is, blijkt duidelijker dan ooit.