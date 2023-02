Tijdelijke woningen voor 240 Oekraïners op sportpark Melkweg in Noord

Uitzicht op sportpark Melkweg in Amsterdam-Noord. Beeld ANP

De tijdelijke woningen komen op het terrein van sportpark Melkweg in Oostzanerwerf. Eind februari wordt het eerste woonblok opgeleverd met plaats voor ruim zeventig Oekraïners. Het tweede blok wordt eind maart opgeleverd. In totaal komen er circa 240 Oekraïense vluchtelingen te wonen, tenminste voor de duur van drie jaar.

De vluchtelingen worden begeleid door HVO-Querido. De hulporganisatie zet zich in voor het ondersteunen van mensen in een kwetsbare situatie. In een brief aan de buurtbewoners laat de gemeente weten dat vrijwilligers die willen helpen zich kunnen melden bij HVO-Querido.

De opvanglocatie aan de Meteorenweg is vorig jaar februari aangekondigd door wethouder Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen). Ook aan de Plantage Muidergracht in stadsdeel Centrum en Kavel Parnas in Zuid komen woningen voor Oekraïense vluchtelingen. Sinds augustus verblijven vluchtelingen in het Riekerhof in Nieuw-West.