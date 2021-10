Tijdelijke opvang voor 80 vluchtelingen in Nieuw-West

De opvang in de Derkinderenstraat. Beeld Joris Van Gennip

Alle reguliere asielzoekerscentra in Nederland zitten vol, waardoor de Derkinderenstraat de derde locatie in korte tijd in Amsterdam is die beschikbaar wordt gemaakt voor asielzoekers en statushouders. Ze zullen hier in principe tot 1 november verblijven.

Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen en Ongedocumenteerden) schrijft in de brief aan de omwonenden het vanzelfsprekend te vinden dat de gemeente helpt bij de opvang. Zijn woordvoerder laat weten dat het college onderzoekt of er nog andere locaties in de stad zijn waar asielzoekers tijdelijk opgevangen kunnen worden.

Het is niet de eerste keer dat dit pand, waar ook broedplaats Lola Luid is gevestigd, gebruikt wordt voor asielzoekers. In 2018 en 2019 woonden in het oude schoolgebouw ook 150 migranten zonder geldige verblijfspapieren. De buurt ervoer destijds weinig overlast van de tijdelijke bewoners.

Eerder werden 90 statushouders welkom geheten in de Stayokay aan de Kloveniersburgwal. Op het Marineterrein verblijven sinds vorige week woensdag 300 asielzoekers en statushouders. Deze locaties zijn in principe ook open tot 1 november.

Utrechtse Jaarbeurs

COA kampt al langer met een groot tekort aan plekken voor asielzoekers. De 30.000 beschikbare bedden in heel het land zijn sinds het begin van deze maand bezet. Bestuursvoorzitter van het COA Milo Schoenmaker zei afgelopen weekend nog tegen deze krant het ‘logisch te vinden’ dat leegstaande gebouwen snel bewoonbaar worden gemaakt.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) kwam dinsdag met goed nieuws voor COA en gemeenten: per 1 november komen er 3000 extra opvangplekken bij voor asielzoekers. Het gaat waarschijnlijk om een combinatie van reguliere azc-plekken en extra noodopvanglocaties, zoals de Utrechtse Jaarbeurs en de Frieslandhallen. De kans is aannemelijk dat de tijdelijke opvang in Amsterdam dan ook echt tijdelijk blijft.