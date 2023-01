Tijdelijke nachtraad gepresenteerd: ‘Verkiezingen voor nachtburgemeester in de lente’

Ramon de Lima, Sabine Scharwachter, Isabelle Ho Kang You, Bas Louwers, Pim Evers en Claudia Walraven. Beeld Jesper Roele

De nieuwe nachtraad bestaat uit Pim Evers (mede-eigenaar 17 horecazaken en voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam), Bas Louwers (eigenaar Bitterzoet en voorzitter Overleg Amsterdamse Clubs), Claudia Walraven (secretaris Evenementen Vereniging Amsterdam), Isabelle Ho Kang You (marketing en communicatie nachtclub Radion) en Sabine Scharwachter (campagnevoerder nacht=leven en kandidaat-raadslid GroenLinks).

Zij moeten de verkiezingen samen in goede banen gaan leiden. Of de nachtraad eerst een selectie zal maken uit de kandidaten of dat het publiek de vrije hand krijgt, is nog de vraag. Het is de bedoeling dat de raad binnenkort verder uitgebreid wordt om zo veel mogelijk stromingen binnen het nachtleven te vertegenwoordigen. De nieuwe nachtburgemeester zal de nachtraad vervolgens gaan voorzitten en kan advies bij de leden vragen.

Drie jaar zonder nachtburgemeester

De avond werd georganiseerd omdat Amsterdam al drie jaar zonder nachtburgemeester zit, en het dit jaar twintig jaar geleden is dat het collectief De Nachtwacht, bestaand uit acht nachtcoryfeeën, in Paradiso tot nachtburgemeester gekozen werd.

De avond werd geopend door twee leden die destijds lid waren van De Nachtwacht: socioloog Anne Hemker en dj Joost van Bellen. Van Bellen trapte de avond af en startte rustig, in tegenstelling tot wat hij normaal als dj doet. Hij nam het jonge publiek in de zaal aan de hand van krantenknipsels mee naar wat De Nachtwacht vanaf 2003 als nachtburgemeester had bewerkstelligd (en wat niet).

Volgens Van Bellen was een nachtburgemeester in 2003 hard nodig. De beruchte en bekende club iT was een jaar daarvoor gesloten en de RoXY enkele jaren daarvoor afgebrand. De gemeente was er niet happig op om vergunningen voor nachtclubs af te geven en ook kwam er een paaldansverbod in clubs.

Het Amsterdamse nachtleven bruiste destijds niet meer, zei hij. Sindsdien hebben nachtburgemeesters meer ruimte in de stad gecreëerd voor het nachtleven. Zo kwamen er zelfs 24-uurvergunningen voor nachtclubs die in het weekend langer open wilde blijven.

De handdoek in de ring

Maar het ging vooral over de toekomst van het nachtburgemeesterschap. In juni 2019 gooide nachtburgemeester Shamiro van der Geld de handdoek in de ring. Hij voelde zicht niet comfortabel in die rol, vertelde Ramon de Lima, voorzitter van de stichting N8BM A’DAM, destijds. Sindsdien zit Amsterdam, de eerste stad ter wereld met een nachtburgemeester, al zonder.

De Lima trad sindsdien op als waarnemend nachtburgemeester, maar onlangs kreeg hij kritiek in Het Parool, omdat de stichting in drie jaar tijd nog geen nieuwe verkiezing had uitgeschreven voor een nieuwe nachtburgemeester. Bovendien zou 90 procent van de nachtclubs zich niet meer door hem vertegenwoordigd voelen.

De Lima erkende dat het inderdaad lang heeft geduurd en dat de pandemie daar een rol in heeft gespeeld. Hij hoopt in maart de verkiezing te kunnen houden. “Dan kunnen we de lente met een nieuwe nachtburgemeester beginnen. Binnenkort kunnen kandidaten zich inschrijven.”