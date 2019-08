Tijdelijke locatie in Westpoort voor stort bedrijfsafval

Beeld ANP

Dat is nodig vanwege de afvalcrisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB). Vier van de zes verbrandingsovens zijn sinds 5 juli om veiligheidsredenen stilgelegd. Hierdoor dreigt de verwerking van het Amsterdamse bedrijfsafval vast te lopen. De eventuele stortplek gaat in gebruik totdat het AEB weer voldoende verbrandingscapaciteit beschikbaar is.

Eerder kwamen al drie andere tijdelijke vuilstortlocaties beschikbaar: in Lelystad, Nauerna en bij de Kop van Noord-Holland.

Het depot is eigendom van de gemeente Amsterdam, waar normaal gesproken bedrijven grond kunnen ophalen of storten. Hoewel het nog niet zeker is of deze locatie daadwerkelijk gebruikt gaat worden voor de opslag van bedrijfsafval, wordt het terrein voor de zekerheid al wel voorbereid.

Stankoverlast

De werkzaamheden om de locatie te gebruiken beginnen deze week. Op de plek komen onder meer machines op het afval te versnipperen en in balen te verpakken. Zo kan er bij nood elke dag maximaal 320 ton restafval worden gestort. Dat komt neer op vijftig vrachtwagens per dag. Het afval komt luchtdicht verpakt op de stort terecht om stankoverlast zoveel mogelijk te beperken. Het is bedoeling dat het afval op een andere plek weer verwerkt wordt.

Het AEB kwam al snel in financieel zwaarweer, omdat onder meer de lonen voor werknemers gewoon moeten worden betaald. Vermoedelijk zijn miljoenen euro’s nodig om een faillissement te voorkomen. Vanwege de problemen stapten eerder al drie van de vier leden van de raad van commissarissen op.