Tijdelijke contracten versterken huurstijging: ‘Ik ga Amsterdam uit’

Beeld anp

Lotte Grotenbreg is 28 en woont met drie huisgenoten in een appartement van 100 vierkante meter. Ze heeft een baan en is toe aan een volgende stap. Met z’n vieren in een huis is misschien leuk tijdens de studententijd, maar Grotenbreg heeft ‘inmiddels behoefte aan wat meer privacy’.

Een kans diende zich aan: de broer van haar huisgenoot gaat verhuizen en laat een huurwoning achter in de Watergraafsmeer. Hij betaalde 1100 euro per maand en dat konden Grotenbreg en haar huisgenoot samen net opbrengen. Met z’n tweeën in een huis van 80 vierkante meter: privacy genoeg.

Maar toen ze op gesprek gingen, bleek de huur inmiddels 1530 euro te bedragen. De verhuurder maakt gebruik van de bewonerswissel om een verhoging van zo’n 30 procent door te voeren. “Dit kunnen wij niet meer betalen,” zegt Grotenbreg. Inmiddels zoekt ze een woning buiten Amsterdam.

Huurstijging van 9,5 procent

Het verhaal van Grotenbreg staat niet op zichzelf. De huren in Nederland stijgen snel, vooral bij een bewonerswissel. In Amsterdam zijn de huren in het afgelopen jaar met 3,5 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is hoger dan de landelijke stijging van 2,9 procent stijging.

In de vrije sector gingen de huren in heel Nederland gemiddeld 3 procent omhoog. Maar als de ene huurder vertrekt en de volgende komt daarvoor in de plaats, dan stijgen de huren veel meer: gemiddeld met 9,5 procent.

Zo’n stijging bij een bewonerswissel kan diverse oorzaken hebben. Als een bewoner vele jaren een bescheiden huur overmaakt, dan is het verklaarbaar dat de verhuurder een inhaalslag maakt bij een wissel. Vaak wordt het vertrek van een bewoner aangegrepen om te renoveren of bijvoorbeeld een nieuwe keuken te installeren, met een huurverhoging als gevolg.

Tijdelijke contracten

Huudersorganisaties wijzen op de snelle opmars van de tijdelijke contracten. In 2016 verruimde toenmalig minister Stef Blok de mogelijkheden om huurcontracten van maximaal twee jaar aan te bieden. Hij wilde de trend doorbreken dat huurders eindeloos in hun kamer blijven zitten.

Maar deze tijdelijke contracten bieden verhuurders ook de mogelijkheid om elke twee jaar de huur te verhogen, zegt Gert Jan Bakker van stichting Woon, die huurders bijstaat. “In Amsterdam zijn er gerust pandeigenaren die het fijn vinden als een huurder lange tijd blijft zitten, zodat ze geen risico lopen op leegstand. Maar met name de cowboys, die voor zoveel mogelijk rendement gaan, gebruiken tijdelijke contracten om huurverhogingen door te voeren.” Ook de Woonbond ziet deze trend. “Huurders trekken aan het kortste eind, want ze moeten na twee jaar ook weer op zoek naar iets nieuws,” zegt de woordvoerder.

Carla Huisman, die binnenkort promoveert aan de Universiteit van Groningen, beschrijft in haar proefschrift een stille verschuiving van vaste naar tijdelijke huurcontracten in Nederland. “Tijdelijke contracten zijn aantrekkelijk voor verhuurders, omdat ze dan de huren steeds kunnen verhogen,” zegt ze. “Deze flexibilisering leidt tot groeiende onzekerheid onder huurders. De meeste mensen willen vastigheid.”

Corona

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de huurstijgingen in de vrije sector te begrenzen tot 2,5 procent plus inflatie. Maar dat verandert volgens de Woonbond niets aan de verhogingen bij een bewonerswissel. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat veel huurders in problemen komen door hoge woonlasten, vooral in Amsterdam. De Woonbond wil dat het kabinet de koopkracht van huurders verbetert. Inmiddels zijn er wel signalen dat de huren in Amsterdam hier en daar dalen door de coronacrisis, vooral in het dure segment.