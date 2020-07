Tijdelijk terras onder een fleurige pergola? Dat mag niet van de gemeente

Restaurant De Italiaan in Oud-West heeft een pergola op maat laten maken om zijn tijdelijke terras op te fleuren. Dat mag niet volgens de vergunning, dus wil de gemeente dat hij wordt weggehaald.

Het lijkt bijna of de metalen constructie er al jaren staat. De klimop aan de doorzichtige zijkanten sluit naadloos aan bij de bloeiende haagbeuken aan weerszijden van de Bosboom Toussaintstraat. Het ziet er knus uit, ingesloten in het groen, met gele buitenlampjes boven de grijze tafels en rode stoelen en planten eromheen.

Tot 1 november mag De Italiaan gebruikmaken van twee parkeerplaatsen, om zo wat meer ruimte te creëren voor klanten, die vanwege het coronavirus 1,5 meter afstand moeten houden.

Maar een kaal terras op een parkeerplaats is wel erg ongezellig, oordeelden de eigenaren van restaurant De Italiaan. Dus lieten ze een pergola op maat maken. “Zo kunnen we toch iets unieks doen,” zegt eigenaar Jannet van der Ree. “Juist in deze tijd.”

De gemeente denkt daar anders over. Afgelopen zondag, nog geen dag nadat de pergola is opgebouwd, stond een handhaver op de stoep: de gemeente had een foto toegestuurd gekregen. Zulke bouwwerken op een tijdelijk terras, dat mag niet, was de conclusie.

De regels zijn dan ook duidelijk: er mogen geen ‘nieuwe permanente voorzieningen’ worden aangebracht. Dat weet ook Van der Ree: “Toch wilde ik het doen. Het is groen, vriendelijk en een toevoeging aan de buurt. Alleen maar leuk toch? We hebben hem ook expres niet in de grond vastgezet. Na 1 november kan de pergola gewoon weer worden weggehaald.”

Van der Ree wil er ook een vergunning voor aanvragen, maar dat blijkt niet mogelijk bij een tijdelijke terrasvergunning.

Beschut en intiem

Hoewel iemand dus de gemeente heeft ingelicht, lijkt de buurt onverdeeld positief. “Oh, wat leuk dit,” roept een voorbijrijdende vrouw op een fiets. Zo volgt er in een klein half uur nog een aantal voorbijgangers dat enthousiast naar het fleurige bouwwerk omkijkt.

“Dit past helemaal bij deze buurt,” zegt Cecile Brand, die verderop in de straat woont. “Vorige week zat ik op die stoelen, toen was de uitbreiding geen toevoeging, we zaten op een parkeerplaats. Nu is het dat wel: je zit er beschut en het is intiem.”

Haar zus uit Brabant is een paar dagen op bezoek en keek toen ze maandag door de straat liep jaloers naar de pergola. “Ik dacht: die Amsterdammers maken er altijd iets van. Zo gezellig!”

Petitie

De eigenaren zijn inmiddels een petitie gestart in de hoop dat ze de kleine overkapping toch mogen laten staan. In twee dagen tijd hebben bijna 600 buurtbewoners deze ondertekend.

“Er wordt zoveel gedoogd,” zegt Van der Ree. “Als je door de stad fietst, zie je op zoveel terrassen dingen die niet mogen, zoals niet inklapbare tafels en stoelen die er ook na sluitingstijd blijven staan. Ik wil mijn collega’s niet afvallen, maar het voelt wel wrang. De gemeente lijkt met twee maten te meten.”

Van der Ree probeert met alle moeite iemand van de gemeente te bereiken. “Ik wil gewoon met iemand praten,” vertelt ze, gezeten op het terras onder de tijdelijke overkapping. “We proberen met man en macht onze onderneming overeind te houden en doen daarom iets creatiefs. Er moet toch ruimte zijn voor maatwerk?”

Volgens Koninklijke Horeca Nederland is de pergola van De Italiaan het perfecte voorbeeld van mogelijkheden tot maatwerk in het beleid, ook al is het ‘niet de standaard invulling van de uitbreiding’. “Dit is op meerdere locaties toegepast,” zegt regiomanager Eveline Doornhegge van de Amsterdamse tak van de branchevereniging. “Kijk bijvoorbeeld naar het grote stadsstrand op het water bij Carré.”

De pergola moest in principe zijn weggehaald voor vrijdag. Dan zou een handhaver langskomen voor hercontrole. De gemeente laat na vragen van Het Parool weten dat het dagelijks bestuur van stadsdeel West de situatie bij De Italiaan dinsdag gaat bespreken. “Ze gaan kijken of er in het geval van de pergola toch ruimte is voor maatwerk,” aldus een woordvoerder. “Tot die tijd blijven handhavers uit de buurt.”