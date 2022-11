‘Tijdelijk’ Noorderlicht mag na dertien jaar onderhandelen definitief blijven op NDSM-terrein

Het terras van Noorderlicht is in de zomer een geliefde plek onder Amsterdammers en toeristen. Beeld Jesper Boot

Noorderlicht begon ruim zestien jaar geleden als pionier op het toen nog desolate NDSM-terrein, met een tijdelijke vergunning die meermaals werd verlengd. De onderhandelingen daarover duurden uiteindelijk dertien jaar. Aan alle onzekerheid is nu een eind gekomen. De horecazaak heeft een permanente vergunning gekregen en het ontwerp voor een nieuw gebouw is goedgekeurd.

‘Noorderlicht wordt beschouwd als een belangrijke toegevoegde waarde voor de NDSM-werf en er staat vooralsnog geen gebiedsontwikkeling op de planning,’ zeggen wethouders Reinier van Dantzig en Rutger Groot Wassink in een gezamenlijke verklaring. ‘Met deze overeenkomst kan deze functie voor een langere termijn geborgd worden. Hiermee wordt voor de stad een plek behouden waar placemaking, culturele en maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden.’

Mede-eigenaar Jasper Helmer van Noorderlicht is opgelucht. “We zijn ontzettend blij dat we na een periode van dertien jaar nu eindelijk zekerheid hebben. Ook omdat we erkenning hebben gekregen voor ons cultureel, sociaal en educatief programma. We worden nu echt gezien als een toevoeging aan de werf.”

Duurzaam en plantaardig

Noorderlicht is niet alleen een café-restaurant met eigen festivals zoals Hemeltjelief, het bedrijf krijgt bijvoorbeeld in het nieuwe gebouw een klaslokaal waar leerlingen worden opgeleid in de keuken en bediening. Ook won het drie Gaia Green Awards als meest duurzame horeca-onderneming.

Helmer: “We hebben een bijna uitsluitend plantaardig menu en gebruiken alleen restproducten uit de vleesindustrie. En toch weten we het lekker te maken en laten we zien dat je er geld mee kan verdienen.”

Het waren stressvolle weken voor Helmer. De onderhandelingen met de gemeente leken rond te zijn en het plan was om vanaf 1 november met de verbouwing te beginnen. Alle contracten met medewerkers en leveranciers waren per 31 oktober opgezegd. Maar op het laatste moment bleken er haken en ogen te zitten aan het nieuwe grondhuurcontract, waardoor de planning voor de nieuwbouw in gevaar leek te komen. Dan had Noorderlicht in het oude gebouw open moeten blijven, alleen zonder personeel en goederen.

Dat werd gelukkig snel gladgestreken, zodat met de nieuwe vergunning alsnog vanaf december kan worden verbouwd. Dan wordt het huidige pand zorgvuldig gesloopt, zodat 80 procent kan terugkeren in het nieuwe ontwerp. Vanaf februari begint het grondwerk en in april moet de ruwbouw klaar zijn, met een groot feest op Koningsdag. Komende zomer wordt Noorderlicht één grote bouwplaats, maar wel met een terras en biergarten, en dan in oktober 2023 is het grote heropeningsfeest tijdens ADE.

Helmer: “Het is krap, maar niet onmogelijk.”

Karakteristieke loods

Oprichter Jolien van der Maden begon begin deze eeuw met wat toen nog café De Houten Kop was. Toen dat afbrandde, sloegen Van der Maden en vaste klant Helmer de handen ineen en begonnen ze Noorderlicht, later aangevuld met mede-eigenaar Krijn van Santen. Blikvanger van Noorderlicht is van oudsher de karakteristieke, transparante romneyloods.

Noorderlicht groeide al jaren geleden uit haar jasje. Het terrein was geschikt voor 50.000 mensen per jaar, het werden er 275.000 per jaar, nog exclusief de festivals. Voor alle toiletten, opslag, koelingen en vriezers was geen plek in de loods, en dat moest volgens gemeentelijke voorschriften toch allemaal inpandig worden opgeslagen. Daarom is voor nieuwbouw gekozen: een dubbele, gekoppelde loods. Eén voor publiek, één voor de faciliteiten. Dynamo Architecten heeft het uiteindelijke ontwerp gemaakt.

De wethouders: ‘Amsterdam heeft een mooie traditie om op tijdelijke locaties initiatieven te ontplooien en Noorderlicht is een van die initiatieven. Noorderlicht is een uniek geval omdat het hier gaat om een overeenkomst voor onbepaalde tijd, terwijl een overeenkomst voor bepaalde tijd gebruikelijk is. Daarnaast is er voor nieuwbouw zekerheid nodig voor de financiers. De onderhandelingen voor de overeenkomst liepen al een aantal jaren.’