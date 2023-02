Tijdelijk ander huis voor huurders bij wie in de Conradstraat het water door de vloer komt

In enkele huurwoningen aan de Conradstraat hebben bewoners permanent te maken met wateroverlast. Beeld Jennifer Gijrath

Bij de vijf woningen in de Conradstraat komt al wekenlang het water via de vloer omhoog. “In de kast waar de meter zit, zat een zwam en uit de plinten groeien paddenstoelen,” zo vertelde een van de bewoners dinsdag aan Het Parool. Hij woont al maanden vooral in zijn tuinhuisje in Noord.

SP-raadslid Remine Alberts vroeg een spoeddebat aan. “Er lopen mensen met kaplaarzen in huis. Dat is onacceptabel. Waarom is er de afgelopen tijd geen actie ondernomen? Waar was de gemeente?”

Ook GroenLinksraadslid Nienke van Renssen maakt zich zorgen: “Hier is gefaald om mensen te beschermen, en ze veilig in eigen huis te laten zijn.”

Wethouder Zita Pels liet woensdagochtend weten dat de gemeente in januari meldingen heeft gekregen, waarna de afdeling Bouw- en Woningtoezicht langs is gegaan. Ze wees erop dat sprake is van twee problemen: bij twee woningen is de wateroverlast ontstaan door een probleem in de kelderbak, bij drie andere is er sprake van overstromingen in de souterrains door heftige regenval.

Klimaatverandering

Pels ging woensdag niet diep in op de rol van woningcorporatie Eigen Haard, maar zei wel dat de gemeente niet sneller druk kon zetten om tot een oplossing te komen, omdat ‘we het simpelweg niet wisten tot januari’.

“Ik ben blij dat Eigen Haard heeft beloofd nog deze week alternatieve tijdelijke woningen aan te bieden tot het is opgelost.” Volgens SP’er Alberts kan er echter geen dag gewacht worden. “Ik hoop dat u de corporatie straks nog belt en verzoekt het vandaag te regelen.”

Eerder bood Eigen Haard woningen aan in Amstelveen, te ver weg voor de bewoners. Nu zal het aanbod in de stad zijn, aldus Pels. Wanneer de problemen zijn opgelost, kan Pels nog niet zeggen.

Tegelijkertijd wees de wethouder op de toekomst: “Door klimaatverandering zullen we de komende jaren nog meer last krijgen van wateroverlast en schimmel.”

Pels zei ook duidelijker te willen krijgen waar de komende jaren de meeste impact van stijgend grondwater en regen in de stad verwacht wordt, om daar vervolgens bijvoorbeeld gericht meer toezicht te kunnen organiseren.