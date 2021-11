Tiers Bakker ziet af van lijsttrekkerschap SP na aanhouding voor huiselijk geweld in 2018

Tiers Bakker. Beeld Gemeente Amsterdam

Half oktober werd Tiers Bakker verrassend lijsttrekker van SP Amsterdam. Met één stem meer troefde hij de gedoodverfde winnaar, wethouder Jakob Wedemeijer, af. Een paar weken later heeft Bakker besloten af te zien van het lijsttrekkerschap. Bakker: “Vanwege persoonlijke omstandigheden leg ik in goed overleg met het afdelingsbestuur het lijsttrekkerschap van de SP Amsterdam neer.”

Die persoonlijke omstandigheden komen erop neer dat Tiers Bakker in 2018 betrokken is geweest bij huiselijk geweld tegen zijn partner. Bronnen waarmee deze krant contact heeft, vertellen dat de politie meermaals aanwezig is geweest in het pand aan het Oosterpark waar Bakker een sociale huurwoning op zijn naam heeft staan. De toegang tot de woning zou hem enige tijd zijn ontzegd zijn en hij werd aangehouden.

Aan AT5 laat Bakker weten dat het niet melden van deze aanhouding bij het bestuur van de SP de reden is dat hij geen lijsttrekker meer kan zijn. Volgens hem was het huiselijk geweld ‘niet zwaar genoeg’ om uiteindelijk tot een veroordeling te komen, waardoor de zaak werd geseponeerd.

“Onze relatie is twintig jaar goed geweest, maar van beide kanten kon er stevig ruzie worden gemaakt. Drie jaar geleden heb ik een uit de hand gelopen ruzie gehad met mijn vriendin. De politie is er bijgekomen, maar er is geen aangifte gedaan. Ik had en heb er veel spijt van,” zegt Bakker tegen Het Parool. “De officier van justitie heeft de zaak geseponeerd en iets dergelijks heeft zich niet meer voorgedaan.”

Aanblijven als raadslid

Binnen de SP is er ook verbolgenheid over het feit dat Bakker sinds de affaire niet meer op het adres woont waar hij staat ingeschreven. “Dat is niet waar wij als SP voor staan,” aldus een bestuurslid van SP waar Het Parool mee sprak en die anoniem wenst te blijven. Volgens de SP’er heeft het bestuur aangedrongen op het vertrek van Bakker als lijsttrekker. “Dat heeft hij uiteindelijk gedaan.”

Meta Meijer, afdelingsvoorzitter van de SP, zei eerder op de dag het besluit van Bakker te respecteren. “Het heeft te maken met persoonlijke omstandigheden. Dat hij corona heeft, maakt het niet makkelijker. Hij heeft het heel pittig.”

Volgens Meijer is het aan de fractie om te bepalen of Tiers Bakker kan doorgaan als raadslid. Erik Flentge, fractievoorzitter van SP en die hierover gaat, is niet bereikbaar voor commentaar.

Opvolger?

Het is nog niet duidelijk of Jakob Wedemeijer nu automatisch de lijsttrekker van de SP wordt. De kersverse wethouder, die de gevallen wethouders Laurens Ivens vorige maand opvolgde, werd eerder al door het afdelingsbestuur naar voren geschoven als de volgende SP-lijsttrekker. Volgens Meijer moet opnieuw gesproken worden met de kandidatencommissie om tot een besluit te komen. Meijer: “Misschien is er nu iemand anders die zijn vinger opsteekt.”

De leden van SP komen 15 november deze maand weer bij elkaar. Meijer zegt ‘niet uit te sluiten’ dat de partij nog enige tijd nodig heeft om tot een definitieve lijst te komen. “Het is te kort dag om alles even rond te maken.”

Jakob Wedemijer wil niet inhoudelijk reageren op de kwestie en verwijst door naar het partijbestuur. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.