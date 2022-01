Tiers Bakker (SP) lijkt via achterdeur de Amsterdamse politiek te verlaten

Krap twee weken na zijn verkiezing legde Tiers Bakker het lijsttrekkerschap van de Amsterdamse SP alweer neer. Beeld SP

Ruim twee maanden geleden meldde Tiers Bakker zich ziek bij de SP. Een coronabesmetting met aanhoudende klachten is de officiële lezing, al ging dat gepaard met zijn gedwongen vertrek als nieuwe lijsttrekker van de partij.

Een verzwegen aanhouding voor agressie in huiselijke kring in 2018 zorgde ervoor dat hij het lokale lijsttrekkerschap van de SP moest opgeven. Bovendien was er binnen de socialistische partij verbolgenheid over het feit dat Bakker sinds de affaire niet meer op het adres woont waar hij staat ingeschreven.

Bakker zegt dat hij nog steeds ziek is en de komende zes weken nog afwezig zal zijn. Na de ontstane ophef rond zijn persoon ziet hij geen reden om zelf op te stappen. SP-fractievoorzitter Erik Flentge bevestigt Bakkers afwezigheid en kan niet zeggen of er de komende weken een vervanger zal worden aangewezen.

Tiers Bakker is sinds 2014 raadslid; jarenlang was hij een vaste waarde bij verschillende SP-protesten. Hij hield zich als actievoerder met name bezig met massatoerisme en de uitverkoop van de stad aan — in zijn woorden — het grootkapitaal. Regelmatig was hij bij acties tegen hotels en winkelverschraling te zien.

Over twee maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De naam van Bakker ontbreekt op de SP-lijst. Gecombineerd met zijn huidige afwezigheid betekent dit waarschijnlijk een stil einde aan zijn politieke loopbaan in Amsterdam.

Roerige tijd

Het zijn onrustige tijden bij de SP. Vorig jaar vertrok wethouder Laurens Ivens wegens seksueel overschrijdend gedrag, de partij dumpte haar jongerenafdeling Rood en ook de aanstelling rondom het lijsttrekkerschap in Amsterdam verliep rommelig.

Half december werd bekend dat oudgediende Remine Alberts de kar gaat trekken die tot 2018 het langstzittende raadslid van Amsterdam was. De kandidatenlijst wordt aangevuld met Erik Bobeldijk, Jim Haijen, Erna Berends en Jakob Wedemeijer. Laatstgenoemde is wethouder Wonen; hij verloor eerder nog de strijd om het lijsttrekkerschap van Bakker.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart.