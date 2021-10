Tiers Bakker na revolutie verrassend lijsttrekker van SP Amsterdam

SP-raadslid Tiers Bakker Beeld Gemeente Amsterdam

Met slechts één stem verschil troefde SP-raadslid Tiers Bakker de gedoodverfde winnaar, wethouder Jakob Wedemeijer, af in de stemming om het lijsttrekkerschap tijdens een ledenvergadering vrijdagavond. Dat melden diverse aanwezigen. Dit is zeer ongebruikelijk binnen de SP, een partij die doorgaans strak geleid wordt.

De Amsterdamse SP heeft een nieuwe lijsttrekker nodig na het vertrek van wethouder Laurens Ivens wegens ongepast gedrag op 5 juli. Wedemeijer is zijn opvolger als wethouder, maar werd door het afdelingsbestuur meteen ook naar voren geschoven als de volgende lijsttrekker voor de raadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Rebelse koers

Daar was Tiers Bakker het niet mee eens en met 35 tegen 34 stemmen voor Wedemeijer kreeg hij de leden achter zich. Bakker kondigde eerder in een interview met De Telegraaf aan dat hij een rebelse koers wil gaan varen met de SP, die al sinds 2014 meedraait als bestuurspartij in Amsterdam.

De overwinning van Bakker kan niet los worden gezien van een langslepend conflict in de SP over de koers van de partij, de strakke organisatie en de positie van de jongerenbeweging Rood. Die organisatie is door de SP uit de partij gezet, wat voor onrust heeft gezorgd binnen de Amsterdamse afdeling.

Coalitie

Onduidelijk is wat dit betekent voor de positie van de SP in de coalitie. Bekend is dat Bakker grote moeite had met onderwerpen zoals de plaatsing van windmolens langs de noordrand van de stad of de bouw van een nieuw theater in de Sloterplas. De SP is overigens niet noodzakelijk voor de voortgang van deze dossiers, ook zonder deze partij hebben GroenLinks, D66 en PvdA een meerderheid in de raad.